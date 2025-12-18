Salvini assolto per il caso Open Arms, Potenti (Lega): “Esempio di uso distorto della magistratura”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms riapre con forza il dibattito sul rapporto tra politica e magistratura. A intervenire con parole nette è il senatore livornese Manfredi Potenti (Lega), che definisce la sentenza della Cassazione “assolutamente giusta” e punta il dito contro quello che considera un uso distorto dell’azione giudiziaria.

Secondo Potenti, il procedimento non avrebbe mai dovuto iniziare, perché basato su un presupposto giuridico errato: “Non si processa un atto politico” afferma, parlando apertamente di una “follia di una certa magistratura”. Una critica che va oltre il singolo caso e investe il metodo con cui, a suo avviso, alcuni uffici giudiziari hanno scelto di perseguire una linea accusatoria rivelatasi infondata.

Il senatore non nasconde un sentimento di sollievo per l’esito finale del processo, ma chiarisce di non provare gioia: “Rimane una punta di amaro in bocca”. Il motivo è evidente: quattro anni di processo, con un forte impatto personale, politico e istituzionale, e un costo rilevante per le casse dello Stato. Da qui la domanda che Potenti pone con decisione: quanto è costato all’Erario l’accanimento accusatorio dei magistrati palermitani?

Una domanda che si intreccia con un’altra riflessione critica: mentre si portava avanti un procedimento poi conclusosi con un’assoluzione piena, “non è che mancassero altri casi da investigare e processi da istruire”. Un’affermazione che chiama in causa le priorità della giustizia e l’efficacia dell’azione giudiziaria. Per il senatore leghista, la chiusura del processo Salvini non può rappresentare un semplice punto finale.