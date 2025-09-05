Terremoto M5S a Livorno, Tenerini (FI): “Ennesimo atto di un teatrino politico” (foto FB)

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – “A Livorno il Movimento 5 Stelle ha messo in scena l’ennesimo atto del suo teatro politico: indignazioni ostentate, dimissioni improvvise, proclami roboanti. Alla fine, però, la sostanza è una sola: la montagna ha partorito il topolino”. La pensa così la segretaria provinciale di Forza Italia Livorno, l’onorevole Chiara Tenerini.

“Il consigliere Andrea Morini ha scelto la strada della chiarezza, abbandonando il Movimento per approdare al gruppo misto – dice – coerentemente con le sue dichiarazioni di rottura. Diversa la scelta di Stella Sorgente e Francesco Belais, che hanno lasciato il consiglio comunale per motivi ufficialmente lavorativi, ma senza recidere il legame con il Movimento. Una mossa che, di fatto, consente al gruppo consiliare 5 Stelle di restare in vita, grazie ai subentranti già pronti a sedersi in aula”.

“Un’operazione che salva la faccia e soprattutto la sigla – afferma l’onorevole Chiara Tenerini – perché in apparenza si dà un segnale di indignazione, ma nella realtà si garantisce continuità a un gruppo che rischiava l’estinzione politica.”

La vera questione, sottolinea Tenerini, non è chi entra o chi esce, ma come voteranno i nuovi consiglieri. “A Firenze i 5 Stelle hanno firmato un patto d’acciaio con il Partito Democratico per sostenere il presidente Giani. Sarebbe davvero paradossale se a Livorno si presentassero come oppositori feroci della giunta Salvetti, mentre in Regione governano insieme al Pd. La coerenza dovrebbe essere un obbligo morale verso i cittadini. E i cittadini, infatti, chiedono risposte chiare: sanità, nuovo ospedale, sicurezza, servizi essenziali. Non interessa a nessuno la giostra delle dimissioni né i giochi di facciata, ma contano le scelte concrete e i voti in aula”.

“All’ombra dei Quattro Mori – conclude Tenerini – vedremo presto se i 5 Stelle sceglieranno la responsabilità o l’ennesima capriola politica. Perché non si governa con i comunicati: si governa con i voti, con la coerenza e con la serietà delle decisioni”.