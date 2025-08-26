27.4 C
Verso le regionali, Tomasi a Piombino. Rossi (Fdi): “È la persona giusta per guidare la Toscana”

Il deputato grossetano al gazebo del partito: "Giani si pensa il governatore di una città-stato, ma la regione vera è quella dei territori"

Regionali Toscana 2025, Tomasi:
(Foto Fb Alessandro Tomasi sindaco)
PIOMBINO – “Una piazza gremita questa sera a Piombino dimostra che i cittadini chiedono sicurezza e buon governo, e che il centrodestra unito con Alessandro Tomasi candidato presidente è pronto a guidare la Toscana al cambiamento”. Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, intervenuto al gazebo di FdI dedicato alla campagna nazionale sulla sicurezza, alla presenza di Alessandro Tomasi, del sindaco Francesco Ferrari, dell’onorevole Francesco Michelotti, vice coordinatore regionale, e del commissario provinciale di Livorno Marco Lisei.

“Alessandro – prosegue Rossi – è la persona giusta per guidare la Toscana: esperienza, radicamento sul territorio e capacità di visione. Con lui daremo risposte concrete ai territori, dalla sicurezza allo sviluppo economico alla sanità, restituendo centralità a province troppo a lungo dimenticate dal Pd e dalla sinistra toscana”.

“È importante – commenta Rossi – mettere in risalto che il centrodestra e Fratelli d’Italia in questi anni hanno dimostrato di saper governare molti comuni e città importanti della Toscana. La destra di governo, sia nazionale che locale, è fatta di uomini e donne preparati, di consiglieri comunali, assessori e sindaci di Fratelli d’Italia”.

Giani, al contrario di Tomasi, – spiega il deputato grossetano – pensa di essere il governatore di una città-Stato:Firenze, quando invece la Toscana vera, quella profonda, è quella dei territori. Qui a Piombino, come a Grosseto, Siena, Arezzo, Lucca, Pistoia, Pisa e in tante altre città della nostra regione”.

“Adesso tocca ad Alessandro Tomasi prendere il testimone. Siamo orgogliosi che questo compito spetti a lui e che la sua candidatura sia sostenuta da tutto il centrodestra”, conclude Fabrizio Rossi.

 

