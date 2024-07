Dal consiglio regionale una coppa per la promozione in A2 della Libertas Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un premio per la promozione in A2 della Libertas Livorno.

Per festeggiarla, infatti, l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso all’unanimità di consegnare alla squadra una coppa.

Per il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, che ha raccontato di essere un grande appassionato di pallacanestro “si tratta di un riconoscimento importante per la Libertas Livorno 1947 che dopo 33 anni torna in A2. Un riconoscimento per la società, per gli atleti, che hanno fatto un campionato stupendo, ma anche per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Il percorso che ha fatto questa squadra è la dimostrazione che il lavoro paga, che permette di affrontare e superare le difficoltà e di raggiungere gli obiettivi”.

“Non ci sarà più il derby – ha concluso Mazzeo -, ma la Libertas Livorno 1947 rappresenterà ai massimi livelli il nostro territorio. Questo è un riconoscimento che insieme al presidente Gazzetti abbiamo voluto dare, per dire grazie a chi ha scommesso investendo su questo progetto e agli atleti per avere conquistato la promozione”.

A proporre il premio era stato il segretario questore Francesco Gazzetti: “La mia richiesta è stata accolta all’unanimità dall’ufficio di presidenza e per questo voglio ringraziare tutti i componenti a partire dal presidente Mazzeo. Ci è sembrato doveroso, perché la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno, ma della Toscana. Questo è un premio al risultato sportivo, ma anche al progetto che c’è dietro con un grande lavoro della società e del presidente Consigli”.

A ritirare la coppa, visibilmente emozionato, è stato proprio il presidente della Libertas Livorno 1947 Roberto Consigli che ha ringraziato a nome di tutta la società e dei tifosi livornesi il Consiglio regionale “per un riconoscimento che dà un valore ancora più importante a questa vittoria”. “Questa – ha aggiunto – è una vittoria della gente che ha voluto far rinascere il basket a Livorno e che si è messa insieme per ricostituire la Libertas dopo i fasti degli anni Ottanta. Con l’aiuto di tutti siamo riusciti a riportarla in serie A. Questo è un patrimonio molto importante per noi e per i tifosi che hanno seguito la squadra con tanto entusiasmo. E questa è una strada che vogliamo proseguire anche in serie A”. “L’idea – ha concluso il presidente Consigli – è quella di partire dalla base dello scorso anno, confermando sei giocatori su dieci, perché crediamo che la forza di questa squadra sia stata soprattutto il gruppo. L’obiettivo è quello di rinforzarci inserendo dei giocatori di grande talento”.

Ha partecipato alla cerimonia anche Tommaso Fantoni, capitano della Libertas Livorno 1947: “Sono molto orgoglioso di questo premio e ringrazio il Consiglio regionale della Toscana. Il mio non è un ruolo facile, ma per fortuna ho dei compagni di squadra eccezionali con una gran testa e grandi lavoratori e il risultato si è visto in campo. La voglia di fare bene in A2 è tantissima, sarà un campionato molto difficile, ci sono 10 squadre su 20 che voglio la promozione, e hanno investito molto. Il nostro obiettivo invece è la salvezza e vogliamo centrarla il prima possibile. La conferma di metà della squadra è la dimostrazione che si tratta di un gruppo che funziona dentro e fuori dal campo. I nuovi innesti confermano anche il buon lavoro di una società ambiziosa e speriamo con la promozione dell’altra squadra di Livorno di avere presto un derby anche in serie A”.

Alla cerimonia era presente anche il presidente regionale del Coni, Simone Cardullo.