Libertas Livorno con Nazzareno Italiano mette un altro tassello per la serie A2

Un altro tassello per la prossima stagione in A2 della Libertas Livorno.

La società ha annunciato, infatti, l’arrivo in amaranto di Nazzareno Italiano, ala forte di 1,98 metri per 103 chili che nell’ultima stagione ha militato nella Real Sebastiani Rieti

Italiano è nato il 15 luglio 1991 a Serra San Bruno (Vibo Valentia). Poco più che ragazzo si trasferisce in Veneto, prima all’Orfeo Padova e poi al Patavium Petrarca dove conquista una finale nazionale.Nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 il salto in serie C con la Pallacanestro Rovigo, e la convocazione con la nazionale under 20. Nel 2010/11 si trasferisce all’Use Empoli (Serie B dilettantistica) e successivamente agli Angers Sant’Arcangelo (Divisione nazionale A).

Nella stagione 2013/14 veste la canotta della Pallacanestro Piacentina con la squale conquista la promozione in A2 Silver, realizzando 9.2 punti e 5.2 rimbalzi in 20,6′. Nel febbraio 2015 lascia Piacenza per una chiamata di prestigio, quella della Fortitudo Bolgona, allora in serie B. Con gli emiliani, Italiano conquista subito la promozione in serie A2 e poi disputa le successive tre stagioni con grande continuità di cifre: 7.38 punti, 4 rimbalzi in 21,1’ nella prima, 7.55 punti e 3.38 rimbalzi nella seconda e 6.19 e 2.3 nella terza.

Sono i primi 3 anni di 10 consecutivi che vedono Nazzareno Italiano giocare in A2. Dopo la Fortitudo Bologna c’è la doppia esperienza nel 2018/19 a Scafati e Casale Monferrato (media punti superiore ai 5). Nel 2019/20 è a San Severo, prima di due anni a Udine (2020/22). Infine, l’anno scorso la parentesi alla Real Sebastiani Rieti dove ha viaggiato alla media punti di 6.7 a partita.