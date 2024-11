Libertas Livorno travolta in trasferta ad Avellino

Getting your Trinity Audio player ready...

Avellino Basket – Libertas Livorno 1947 84-68 (17-12, 35-27, 69-42)AVELLINO BASKET

: Jaren Lewis 17 (5/8, 1/1), Marcellus Earlington 14 (5/10, 1/3), Matias Bortolin 10 (5/8, 0/0), Federico Mussini 10 (3/6, 1/5), Aleksa Nikolic 10 (5/6, 0/1), Mikk Jurkatamm 8 (0/2, 2/3), Riccardo Chinellato 6 (0/1, 2/4), Armando Verazzo 5 (1/3, 1/3), Lucas Maglietti 4 (1/1, 0/4), Antonino Sabatino 0 (0/3, 0/4).

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 50 16 + 34 (Marcellus Earlington 14) – Assist: 21 (Matias Bortolin 8)

LIBERTAS LIVORNO: Quinton Hooker 16 (2/6, 4/5), Adrian Banks 12 (4/9, 1/8), Tommaso Fantoni 12 (6/7, 0/0), Ariel Filloy 8 (0/2, 2/7), Nazzareno Italiano 7 (1/6, 1/3), Francesco Fratto 7 (2/3, 1/1), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/6), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/1), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Nazzareno Italiano 9) – Assist: 15 (Ariel Filloy 5)

AVELLINO – Brutto ko ad Avellino per la Libersa Livorno.

Finisce 84 a 68 per i lupi irpini, ma poteva andare decisamente peggio. Amaranto mai davvero in partita: surclassati a rimbalzo (34-19 all’intervallo lungo in questa specialità) non sono mai stati in vantaggio. Biancoverdi che alla lunga hanno avuto vita facile nonostante un inizio con le mani fredde, soprattutto nel tiro da 3.

La Libertas è rimasta tecnicamente in partita fino al 20’ (35-28), poi il terzo quarto è stato una sofferenza. Avellino si è spinta fino al +30 (69-39) e solo nel finale ha alzato il piede dall’acceleratore. In questo modo la Liberrtas Livorno è riuscita a limitare il passivo, ma non a mascherare una serataccia sotto tutti i punti di vista. Adesso sotto con il turno infrasettimanale con Pesaro che può e deve cancellare questa brutta pagina.