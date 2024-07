Beata Elena Guerra di Lucca sarà Santa: lo ha decretato Papa Francesco

Getting your Trinity Audio player ready...

Un’infanzia segnata dalla religiosità familiare e una vita intera spesa nell’assistenza ai malati di colera. La Beata Elena Guerra sarà Santa il prossimo 20 ottobre: la canonizzazione avverrà a Roma. A decretarlo è stato Papa Francesco nel Concistoro.

Lucca avrà così un’altra santa da celebrare dopo Santa Zita e Santa Gemma Galgani. Elena Guerra, come ricorda la diocesi di Lucca, dopo una grave malattia, durante la quale si dedicò allo studio della parola di Dio e dei padri della Chiesa, si recò in pellegrinaggio a Roma. Nel 1882 a Lucca fondò una comunità femminile di vita attiva, dedicata a Santa Zita, per l’educazione delle ragazze. Tra queste, per altro, accolse una giovane lucchese di primissimo piano: la futura Santa Gemma Galgani. Questo sodalizio spirituale femminile diverrà nel 1897, grazie a Papa Leone XIII, Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo come ancora oggi le conosciamo anche se, a Lucca, il riferimento originario a Santa Zita nel linguaggio comune porta a identificarle tuttora come Suore Zitine.

Quello tra Elena Guerra e Papa Leone XIII, che prima di salire al soglio pontificio fu arcivescovo di Perugia, fu un legame fortissimo. Il coraggio e la tenacia di questa donna lucchese riuscì a fare breccia nella curia pontificia. Scrisse molte lettere al Sommo Pontefice venendo anche ricevuta in udienza. Papa Leone XIII la accolse dandole sostegno e portando nel suo magistero la principale sollecitazione della guerra: ricondurre tutti i fedeli verso la conoscenza e l’amore per lo Spirito Santo, del quale Cristo ha detto: Egli vi guiderà alla verità tutta intera (Gv 16,13). Nel 1959 Papa Giovanni XXIII la proclamò Beata. Il corpo di Elena Guerra riposa nella chiesa di Sant’Agostino nel centro storico di Lucca.

“Siamo davvero molto contenti, la diocesi parteciperà due giorni a Roma: sia il 20 ottobre per la canonizzazione che il 21 per la tradizionale messa di ringraziamento – dichiara monsignor Paolo Giulietti a nome della Chiesa di Lucca – Sono giorni molto importanti e uscirà quanto prima un programma a cura del comitato organizzatore diocesano di cui fanno parte anche le Suore Oblate dello Spirito Santo, fondate dalla Beata Elena Guerra. Assieme all’ufficio pellegrinaggi faremo il possibile perché le celebrazioni siano partecipate. Che questa donna lucchese sia proclamata Santa – conclude – è un importante riconoscimento per la nostra comunità ecclesiale e per il suo cammino”.

“Noi figlie di Elena Guerra siamo orgogliose che la nostra madre diventi Santa – afferma la superiora generale della Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo, suor Maria Laura Quattrini, che vive a Lucca – Speriamo che dal cielo aiuti a santificare ciascuna di noi. Ma desidero sottolineare che è Santa non solo della nostra Congregazione ma della Chiesa tutta”.

“È la Santa che ha riscoperto lo Spirito Santo che, grazie a lei, adesso non è più il grande sconosciuto, anzi come lei diceva, va conosciuto pregato e amato da tutti. Siamo contente – conclude suor Maria Laura Quattrini – di avere una Santa che ha fatto tantissimo per la Chiesa”.