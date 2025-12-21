13.6 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cade dalla bici e va in arresto cardiaco: rianimato e portato in ospedale

Ciclista di 67 anni soccorso in viale Roma a Marina di Pietrasanta: salvato dal massaggio dei primi soccorritori e dei sanitari

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Aoup)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Ciclista di 67 anni cade dalle due ruote e va in arresto cardiaco. È successo questa mattina (21 dicembre) poco prima delle 10 in viale Roma a Marina di Pietrasanta.

L’uomo è stato sottoposto al massaggio cardiaco prima dai presenti, seguendo le indicazioni fornite dalla Centrale 118, e poi dagli stessi sanitari giunti sul posto.

L’uomo è stato quindi rianimato tanto che il battito è ripreso ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. L’intervento è stato effettuato daautomedica di Querceta, ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi e polizia.

Da chiarire la dinamica precisa: cioè se l’uomo ha avuto un malore e poi è caduto oppure se l’arresto cardiaco è stato causato della caduta.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.6 ° C
14.2 °
11.9 °
61 %
1kmh
0 %
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
11 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1276)ultimora (1154)sport (48)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati