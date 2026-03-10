Castiglione di Garfagnana, uomo morto carbonizzato

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Un uomo morto carbonizzato a Castiglione di Garfagnana è stato trovato nella mattinata di martedì 10 marzo in un terreno situato nei pressi della strada provinciale 72 Passo delle Radici, nel territorio del comune lucchese.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 10.48. Quando i sanitari sono giunti sul posto, l’uomo – un 62enne del posto – era già privo di vita. Il personale dell’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Accanto al corpo è stata trovata una tanica di carburante utilizzata per alimentare una motosega, elemento che potrebbe essere collegato all’origine delle fiamme che hanno provocato le ustioni fatali. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nel terreno di sua proprietà e stava effettuando lavori di pulizia quando sarebbe stato improvvisamente avvolto dal fuoco.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area si trova a poche decine di metri dall’abitazione della vittima, lungo il tratto montano della provinciale che collega la Garfagnana e Passo delle Radici.