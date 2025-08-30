Due ragazzi gravi in ospedale dopo lo scontro fra un’auto e un autobus

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Grave incidente stradale all’alba di oggi, intorno alle 4,45, in via del Fiaschetto, nella zona delle Bocchette, nel comune di Camaiore.

Un’automobile, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un autobus che trasportava quattro turisti tedeschi, terminando poi la corsa fuori strada. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, con i distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta.

I soccorritori hanno estratto dall’auto due ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere: entrambi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Una delle turiste a bordo del pullman è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti, ma non avrebbe riportato ferite serie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.