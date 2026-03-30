Malore fatale a Lammari, uomo trovato morto in auto

LAMMARI – Un malore fatale a Lammari ha tolto la vita a un uomo di 62 anni, residente a Lunata, nella mattinata di oggi (30 marzo). L’uomo si trovava alla guida della propria vettura, coinvolta in un tamponamento con un pullman in viale Europa, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca.

La chiamata alla centrale operativa del 118 è giunta intorno alle 8,40 per segnalare il sinistro. Al loro arrivo sul posto, i sanitari hanno trovato il conducente in arresto cardiaco. Secondo quanto comunicato dal 118, il decesso sarebbe da ricondurre a un malore insorto probabilmente indipendente dall’incidente stesso.

I soccorritori hanno eseguito tutte le manovre di rianimazione previste dai protocolli, senza tuttavia riuscire a salvare la vita dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso Pegaso 1, a conferma della gravità della situazione.

Nello scontro è rimasta ferita anche una donna, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca. Le sue condizioni, pur inizialmente preoccupanti, non desterebbero timori per la prognosi secondo le prime valutazioni dei medici.