Muore a 78 anni travolto da un mezzo della nettezza urbana in manovra

Tragica fine per Livio Micheli, per cui sono stati inutili i soccorsi. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente

REDAZIONE
BAGNI DI LUCCA – Un uomo di 78 anni è deceduto questa mattina (21 novembre), poco dopo le 6,30 a Fornoli, frazione di Bagni di Lucca, dopo essere stato travolto da un mezzo della nettezza urbana impegnato in una manovra in piazza Aldo Moro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, identificato come Livio Micheli, stava attraversando la piazza quando il veicolo lo ha urtato con violenza.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: un’ambulanza medicalizzata da Borgo a Mozzano e un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca sono intervenute sul posto. Purtroppo, nonostante le manovre, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica: si dovranno accertare le esatte circostanze dell’accaduto e ascoltare anche l’autista del mezzo, che sarebbe sotto shock. 

