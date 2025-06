Portano via 6mila euro a un’anziana con la scusa del falso incidente: nei guai in 4

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNI DI LUCCA – Dopo mesi di indagini, i carabinieri della stazione di Bagni di Lucca hanno identificato i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, avvenuta lo scorso gennaio.

Quattro persone sono state denunciate per aver messo in atto il noto stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine. Contattata telefonicamente, la vittima è stata indotta a credere che la figlia fosse stata arrestata a seguito di un grave incidente stradale e che, per ottenere la sua liberazione, fosse necessario pagare una cauzione. Gli impostori si sono poi presentati presso la sua abitazione per riscuotere il denaro.

Spinta dall’angoscia materna, la donna ha consegnato loro oro e denaro per un valore complessivo di circa 6mila euro. Solo in un secondo momento si è resa conto dell’inganno e ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri locale.

Le indagini condotte dai militari hanno portato alla denuncia di tre napoletani, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, la cui posizione sarà ora valutata dalla procura di Lucca.

Da gennaio, grazie alla massiccia campagna di sensibilizzazione promossa dai comandanti delle stazioni della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, il numero di truffe andate a segno è diminuito drasticamente, pur registrandosi ancora alcuni tentativi. In compenso, è aumentato il numero di segnalazioni telefoniche al centralino dei carabinieri, consentendo interventi tempestivi e strategie di controllo del territorio sempre più efficaci.