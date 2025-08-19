Segrega in casa il compagno e lo minaccia di morte: ventenne in carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

PORCARI – In carcere per sequestro di persona e maltrattamenti.

Lunedì pomeriggio, a Porcari, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lucca hanno arrestato un 20enne italiano, disoccupato, residente a Viareggio, in quanto ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Alle 13,30 i carabinieri della Sezione radiomobile di Lucca sono intervenuti nell’abitazione di un 33enne, in quanto i familiari di quest’ultimo avevano segnalato tramite il numero d’emergenza 112, che si trovava in una situazione di pericolo. Giunti sul posto, due equipaggi dei militari dell’arma hanno suonato ripetutamente al citofono e bussato insistentemente alla porta di casa, senza avere alcuna risposta.

Dopo avere avuto conferma da alcuni vicini di casa che i due giovani erano all’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno tolto la corrente alla casa, con l’intento di fare uscire gli occupanti. Dopo alcuni minuti è uscito il 33enne, che alla vista dei militari dell’arma ha chiwsto aiuto, riferendo che il giovane amico con il quale aveva una relazione lo aveva segregato in casa e lo aveva minacciato ripetutamente di morte qualora avesse tentato la fuga.

Successivamente, negli uffici del Cortile degli Svizzeri, il 33enne ha denunciato che dallo scorso mese di febbraio era vittima di maltrattamenti da parte del 20enne, che lo aveva sottoposto a continue violenze psicologiche, minacce, danneggiamenti dell’auto e percosse, che si sono concluse con l’ennesima aggressione fisica, nel corso della quale la presunta vittima sarebbe stata minacciata con un coltello al collo, percossa con un manganello e poi segregata in casa, situazione dalla quale è riuscito ad uscire solo grazie all’intervento dei carabinieri. Nel corso delle perquisizioni eseguite, i carabinieri hanno trovato diversi coltelli e un manganello.

Considerata la gravità dei fatti i carabinieri, dopo avere informato il pm di turno, hanno propceduto all’arresto del giovane, che è stato accompagnato al carcere di Lucca e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria,.