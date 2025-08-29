Si finge maresciallo della Guardia di Finanza per truffare un agriturismo: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Si è presentato come maresciallo della Guardia di Finanza per prenotare un soggiorno in un agriturismo della Garfagnana, ma dietro la divisa immaginaria si nascondeva un truffatore.

Protagonista della vicenda un uomo di origini campane, segnalato alla Procura di Lucca dai militari del comando provinciale delle Fiamme gialle.

L’uomo, al momento della prenotazione, aveva fornito i dati di due carte di credito chiedendo di procedere al pagamento tramite l’opzione Pan manuale (MoTo), un sistema che consente di ricevere addebiti a distanza o pre-autorizzazioni senza la presenza fisica della carta.

Dopo pochi giorni, il sedicente ispettore ha nuovamente contattato la struttura sostenendo che, a causa di un improvviso annullamento della missione lavorativa “per ordini superiori”, la prenotazione doveva essere cancellata. Ha quindi richiesto un bonifico di rimborso su un Iban da lui indicato, pur non essendo mai avvenuto alcun accredito a favore dell’agriturismo.

Il titolare, insospettito dal comportamento e dalle pressioni, ha sporto denuncia alla tenenza della Guardia di Finanza di Castelnuovo di Garfagnana. Le indagini, condotte dai veri finanzieri, hanno permesso di identificare l’autore della truffa e segnalarlo alla Ppocura.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Lucca ricorda ai cittadini di prestare massima attenzione e di contattare il numero di pubblica utilità 117 in caso di dubbi sull’autenticità di documenti o sull’effettiva appartenenza al Corpo di chi si presenta come finanziere.