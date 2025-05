Si schianta contro un albero dopo il fuori strada: tre feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – I vigili del fuoco di Viareggio sono intervenuti questa notte intorno all’una in via Aurelia Sud, incrocio via del Pastore, nel quartiere Varignano di Viareggio, a causa di un incidente stradale.

Il conducente di una vettura ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento, ed è andato a scontrarsi contro un albero per poi finire la corsa su marciapiede. All’interno della vettura c’erano tre occupanti, rimasti feriti, tra i quali una ragazza di 23 anni incastrata nella vettura che è stata estratta dal personale dei vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118.

Sul posto era presente anche la polizia municipale per i rilievi di competenza. L’intervento si è concluso oltre le 2 del mattino.