Si schianta in moto contro un pino e muore: tragedia a Lido di Camaiore

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi (31 agosto) in via Vittorio Veneto. La vittima è un bagnino di 52 anni

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Incidente mortale sul lavoro. Muore a 46 anni cadendo dal tetto
Foto FB
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIDO DI CAMAIORE – Drammatico incidente nel tardo pomeriggio in via Vittorio Veneto, a Lido di Camaiore, dove un bagnino di 52 anni, Lorenzo Lorenzini, ha perso la vita dopo essere andato a sbattere violentemente contro un pino mentre era alla guida del proprio scooter.

L’impatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato particolarmente violento e non avrebbe lasciato scampo al centauro, che ha riportato un grave trauma toracico. Pochi istanti dopo lo schianto, l’uomo è andato in arresto cardiaco.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’automedica di Viareggio e un’ambulanza, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, però, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi di legge e per ricostruire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Non si esclude che possano aver inciso un malore improvviso o l’asfalto reso insidioso dalle condizioni della strada.

© Riproduzione riservata

