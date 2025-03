Tentano di far saltare il bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra ma il colpo fallisce

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Assalto fallito al bancomat della filiale di via della Madonnina a Capannori , in provincia di Lucca, della Cassa di Risparmio di Volterra.

Il colpo è stato tentato intorno alle 4.30 nella notte fra il 28 e il 29 marzo. Almeno due le persone travisate entrate in azione, che hanno prima fatto esplodere lo sportello ma senza riuscire a far saltare in aria la cassaforte per prelevare il denaro.

Si sono quindi dati alla fuga a mani vuote. I carabinieri hanno subito iniziato le indagini, sottoponendo al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

Notevoli i danni agli uffici della banca a causa dell’esplosione.