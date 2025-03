Il 15 marzo a Lucca una conferenza sul benessere delle donne

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – A Lucca la conferenza Ben-Essere Donna, in programma sabato 15 marzo alle 10.30 alla Ego Wellness Resort

L’evento è pensato per valorizzare la salute e il benessere femminile. Un’occasione per approfondire temi fondamentali legati alla prevenzione, al benessere psico-sico e all’equilibrio emotivo, grazie al contributo di professioniste d’eccezione: la dottoressa Eugenia Picano, medico senologo, specializzata nella prevenzione e cura delle patologie mammarie; Stefania Brucini, autrice, podcaster, esperta di produttività, aiuta i professionisti a superare la procrastinazione e l’incostanza, sviluppando abitudini sostenibili e strategie pratiche per raggiungere i loro obiettivi; Chiara Lucchesi, coach ego, che guiderà il pubblico nella scoperta di tecniche e strategie per prendersi cura del proprio percorso di salute e forma sica.

Davvero speciale la partecipazione di Stefania Brucini, fondatrice del metodo Simple Tiny Shifts, che si focalizza su piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare e valorizzare il proprio tempo. Con vent’anni di esperienza nell’organizzazione di eventi e nel coordinamento di team, aiuta liberi professionisti e imprenditori a migliorare la gestione del tempo e delle energie, aumentando la produttività senza compromettere il benessere personale. Autrice dei podcast Valorizza il tuo tempo e Un passo al giorno, che hanno superato il milione di ascolti e raggiunto le prime posizioni nella categoria Salute e Benessere su Apple Music. Inoltre, ha pubblicato il libro La forza nascosta dei piccoli cambiamenti, edito da Sonzogno, che offre strumenti pratici per trasformare i buoni propositi in azioni concrete.

La sua produttività si basa sulla valorizzazione del tempo e del potenziale individuale, promuovendo la felicità e il benessere come fondamenta per una vita produttiva e soddisfacente. Altra presenza straordinaria, grazie al patrocinio con Usl Toscana Nord Ovest è la dottoressa Eugenia Picano dirigente medico specializzato in radiologia nell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Nel suo ruolo, partecipa attivamente al percorso senologico, contribuendo alla diagnosi e al trattamento delle patologie mammarie. La dott.ssa Picano da tempo è coinvolta in attività di prevenzione dei tumori alla mammella e promozione di corretti stili di vita, come evidenziato dalla sua partecipazione a incontri informativi presso istituti scolastici, tra cui il liceo Majorana. Inoltre, ha contribuito alla produzione scientica nel campo della senologia, partecipando a congressi nazionali come il 47esimo Congresso nazionale della Società italiana di radiologia medica (Sirm), dove ha co-presentato lavori sull’imaging del carcinoma mammario maschile e sulle complicanze delle protesi mammarie. La sua esperienza e dedizione nel campo della radiologia senologica la rendono una professionista impegnata nella diagnosi precoce e nella cura delle patologie mammarie, contribuendo in modo signicativo alla salute dei pazienti.

A moderare la conferenza saranno Debora Pioli e Marina Malfatti, che accompagneranno gli interventi rendendo l’evento un momento di condivisione e partecipazione attiva.

L’evento lancia l’appuntamento per domenica 23 marzo alle 8.30 con la Ego Women Run 2025, di cui è aperta la vendita dei pettorali,

Info e iscrizioni. I posti alla conferenza Ben-Essere Donna sono limitati. Per prenotarsi o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare Ego Wellness Resort tramite l’e-mail info@egowellness.it e il numero Whatsapp 346.0843149.