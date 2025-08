Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Due giorni in Toscana per la ministra per le disabilità. Alessandra Locatelli.

Martedì (5 agosto) sarà in visita alla sede Croce Rossa Italiana a Bagni di Lucca. Il giorno successivo appuntenti a Pistoia per la visita alla sede dell’azienda Fody, che impiega ragazzi con disabilità per il riciclo del tessile e nel pomeriggio incontrerà le associazioni del territorio all’istituto Agazzi ad Arezzo.