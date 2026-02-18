Olimpiadi, Mazzeo sostiene l’ipotesi Toscana 2040: “Una mozione per avviare formalmente il percorso”

FIRENZE – “Sono molto contento che in questi giorni, anche grazie all’effetto di Milano-Cortina, torni a prendere slancio nella nostra regione la proposta di candidare la Toscana alle Olimpiadi del 2040. Per questo proporrò alle forze politiche di maggioranza una mozione per avviare formalmente il percorso e mettere in campo tutte le azioni possibili a sostegno della candidatura della Toscana al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con un programma capace di valorizzare la Toscana diffusa, promuovere le nostre eccellenze e coinvolgere attori e territori della regione. Sarebbe una straordinaria vetrina per la Toscana e un’occasione di visibilità internazionale senza precedenti. È un obiettivo concreto e di grande prestigio per la nostra regione”. Lo dichiara Antonio Mazzeo, vicepresidente del consiglio regionale, intervenendo sulla proposta Toscana 2040.

“Pensare a Giochi olimpici diffusi su tutto il territorio – aggiunge Mazzeo – significa immaginare eventi e iniziative nei grandi centri e nei luoghi simbolo delle nostre città, come avvenuto a Parigi nel 2024 e come sta accadendo oggi nel Nord Italia. Penso, solo per citarne alcuni, alla Torre e a Piazza dei Miracoli a Pisa, a Santa Croce a Firenze, a Piazza del Campo a Siena, al centro storico di Lucca, fino alla straordinaria bellezza delle nostre coste: una vetrina capace di raccontare al mondo l’identità e la forza dei nostri territori”.

“Certo, c’è anche il tema delle infrastrutture da realizzare – conclude – ma alcuni impianti sono necessari a prescindere dalle Olimpiadi: investire nello sport significa investire nella qualità della vita e nella salute. Bene ha fatto il presidente Giani a ribadire la candidatura. Ora è il momento di aprire un confronto con il Governo e con il Coni, costruendo insieme una proposta solida e condivisa, magari riprendendo il filo del dialogo anche con l’Emilia-Romagna, sulla scia del successo di esperienze condivise come il Tour de France”.