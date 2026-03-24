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Camaiore, incendio sul Monte Moneta: fiamme sul crinale

Il rogo, divampato oggi pomeriggio (24 marzo), ha raggiunto la collina sopra Villa Cavallini: il vento complica le operazioni di contenimento dei soccorritori

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REDAZIONE
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Camaiore incendio Vigili del Fuoco Monte Moneta
Immagine dell'incendio sul Monte Moneta a Camaiore, Crediti: Comune di Camaiore
Meno di 1 ' di lettura

CAMAIORE – Un vasto incendio sul Monte Moneta a Camaiore è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (24 marzo). Il rogo ha interessato il crinale in un’area considerata tra le più sensibili del territorio comunale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate con rapidità fin dai primi minuti, rendendo complesse le operazioni di contenimento.

Il fronte del fuoco si è sviluppato nei pressi di Villa Cavallini, struttura storica oggi attiva come azienda agricola e bed & breakfast, ben conosciuta nella zona. La collina che circonda la villa è caratterizzata da macchia mediterranea e bosco fitto: un tipo di vegetazione che può favorire un’espansione rapida delle fiamme, difficile da arginare.

Il timore principale delle squadre impegnate sul posto è che il rogo possa risalire ulteriormente lungo il crinale del monte raggiungendo aree ancora più impervie e scarsamente accessibili via terra. La conformazione del terreno rende infatti particolarmente difficoltoso l’intervento dei mezzi a terra, aumentando la dipendenza dall’eventuale supporto aereo.

© Riproduzione riservata

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