Bagni di Lucca omaggia la sua campionessa: Celebration Day per Jasmine Paolini

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNI DI LUCCA – Bagni di Lucca omaggia la ‘sua’ Jasmine Paolini.

Lo fa con una mattinata di celebrazioni in cui la tennista campionessa olimpica ha fatto visita anche alla sua scuola primaria dove ha inaugurato L’aula dei sogni dopo un simpatico siparietto con gli studenti di tutto il comune nelle palestra dell’istituto.

Il paese ha reso omaggio alla sua campionessa, Jasmine Paolini, in un Celebration Day emozionante, dedicato alla straordinaria vittoria olimpica nel doppio a Parigi 2024 in un evento, organizzato dal Comune di Bagni di Lucca e della Regione Toscana nella Sala Rosa del Circolo del Forestieri. Un evento che ha ricevuto il prezioso supporto di Eurovast e BigMat ed è stato curato nei dettagli dall’agenzia di comunicazione Anteprima Adv.

Una celebrazione spettacolare e coinvolgente quella che, con la brillante moderazione della inviata Rai e voce di Tutto il calcio minuto per minuto Sara Meini, ha preso il via con i saluti istituzionali del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora alle manifestazioni Priscilla Valentino davanti a un importante parterre istituzionale e, ovviamente, alla presenza della famiglia di Jasmine: papà Ugo, mamma Jacqueline, nonna Ivonne, il fratello William e lo zio Adriano.

“Oggi – ha detto il sindaco, Paolo Michelini – deve parlare e ha parlato il cuore di Bagni di Lucca. È per noi una emozione grandissima ricevere Jasmine Paolini. Attendevamo da tempo questo giorno per dare tutto il nostro sostegno a lei che ha onorato Bagni di Lucca in Italia e nel Mondo. Questo è il giusto tributo per i suoi successi e per aver conquistato la gente, a partire dai suoi concittadini di Bagni di Lucca, che ormai sono diventati tutti ‘tennisti’ per seguire le gesta di questa grandissima atleta, che rivendichiamo fortemente come nostra”.

Il governatore Giani ha spiegato il motivo della consegna del Pegaso della Regione Toscana: “È motivo di grande orgoglio per la Toscana poter aggiungere all’eccezionale palmares di Jasmine Paolini anche l’oro del Pegaso, la massima onorificenza della Regione Toscana. Jasmine Paolini, insieme alla famiglia del tennis azzurro, è protagonista di una stagione indimenticabile, che sta trainando l’entusiasmo e l’attenzione del nostro Paese verso il tennis e, soprattutto, verso i veri valori dello sport: la solidarietà e la socialità, lo spirito di squadra, il sacrificio, il rispetto per l’avversario, l’impegno e la volontà. Jasmine ha vinto l’oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 (in coppia con Sara Errani), è arrivata in finale a Roland Garros e a Wimbledon e ha vinto il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup. Sarà difficile dimenticare la sintonia, la tenacia, la grinta che Jasmine Paolini e Sara Errani hanno dimostrato nella finale olimpica di Parigi, vinta dall’Italia con una grande rimonta. Questo successo, che ha consegnato Jasmine e Sara alla storia dello sport, non ha però scalfito la loro semplicità e l’umiltà. Partita dai campi da tennis del Tc Mirafiume di Bagni di Lucca e subito emersa per il suo talento, Jasmine Paolini è riuscita a realizzare i successi più ambiti grazie, come ha detto lei stessa, al lavoro di squadra portato avanti con passione, dedizione, determinazione e rispetto reciproco. Il discorso della nostra toscana, davanti al Presidente della Repubblica ci riempie di soddisfazione. “Lo sport – le sue parole davanti alla massima carica dello Stato – ci ha insegnato questo: a perseverare anche quando le cose non vanno come vorremmo, a non arrenderci mai”. Grazie Jasmine, soprattutto per ispirare con i tuoi valori tanti giovani, che guardano a te come un esempio di sport, ma soprattutto di vita”.

“Tutta Bagni di Lucca – aggiunge l’assessora agli eventi Priscilla Valentino – non vedeva l’ora di accoglierti e renderti omaggio, di celebrare non solo i tuoi straordinari successi, ma anche la persona speciale che sei. Con forza, determinazione, passione e umiltà, sei partita da questo piccolo angolo di mondo e, passo dopo passo, hai conquistato il tetto del tennis mondiale. Hai portato in alto il tuo nome e quello dell’Italia, dimostrando che i sogni, quando accompagnati dal sacrificio e dalla dedizione, possono diventare realtà. Il trionfo alle Olimpiadi ha riempito d’orgoglio non solo la nostra comunità, ma chiunque creda nel valore del lavoro duro, nella forza della determinazione e nella passione di chi non si arrende mai. Le parole che hai rivolto pochi giorni fa al presidente Mattarella: “Questi successi sono la testimonianza di quel che si può ottenere quando si lavora insieme, con parsimonia e dedizione, determinazione e spirito di squadra” sono parole che racchiudono tutta la tua essenza. Perché tu, Jasmine, non sei solo una campionessa per i tuoi successi, ma per i valori che incarni: autenticità, umiltà, impegno. Sei l’esempio di chi non smette mai di guardare più in alto, con il sorriso e la determinazione di chi sa che ogni traguardo è solo l’inizio di una nuova sfida. significativo, d’altronde, anche quello che hai detto a scuola: non smettete mai di crederci sempre e non fatevi condizionare da chi vi dice quello che dovete fare. Grazie, Jasmine. Grazie per aver portato Bagni di Lucca nel mondo. Grazie per averci insegnato che, con il cuore e la volontà, nulla è impossibile”.

Protagonista assoluta dell’evento, ovviamente, la tennista numero 4 al mondo che nel solo 2024 ha collezionato la vittoria nel torneo Wta 1000 di Dubai, la vittoria nel doppio agli internazionali d’Italia di Roma e al torneo di Linz in coppia con Sara Errani, è stata finalista in doppio e singolo al Roland Garros e la prima italiana finalista a Wimbledon, quindi ha culminato l’anno sportivo con la conquista della medaglia d’oro olimpica, sempre in coppia con Sara Errani, e della Billie Jean King Cup, la Coppa Davis al femminile.

A tratti commossa Jasmine Paolini ringrazia per il Celebration Day a lei dedicato che ha abbracciato simbolicamente abbraccia tutta la città: “È veramente un piacere e un onore essere qua – ha detto – Sono molto contenta di essere riuscita a passare della mia scuola e a far arrivare il messaggio ai bambini di credere nei propri sogni, di avere un sogno e di cercare di perseguirlo con passione. Dico sempre che ci deve piacere quello che si fa, così diventa tutto più facile. Sono stata molto fortunata a crescere in un ambiente come questo, più piccolo, più familiare. Ho iniziato a giocare a tennis a cinque anni a mezzo grazie alla mia famiglia, a mio padre e a mio zio e piano piano mi sono appassionata a quello sport. Marco e Ivano sono stati i miei primi maestri e non vedevo l’ora di uscire da scuola per andare a giocare a tennis. Questo per me è stato fondamentale, iniziare in un ambiente familiare dove mi sentivo al sicuro. Sono stata fortunata anche a incontrare le persone giuste. L’augurio che faccio a ogni bambino è quello di trovare l’ambiente giusto: io a Bagni di Lucca l’ho trovato nel tennis e spero che quell’ambiente al Tennis Club Bagni di Lucca si possa ricreare. Ora è un sacco che non ci vado e spero di avere occasione, compatibilmente con i miei impegni, di tornare presto qui e anche di giocare un po’. È una grossa emozione anche per me: sono entrata a scuola e mi sono rivista bambina, ho rivisto il percorso che ho fatto e da dove tutto è partito e anche tornare al club di tennis per me sarebbe una emozione enorme”.

I colori simbolo delle Olimpiadi di Parigi 2024 – azzurro, oro e rosa – hanno dominato la scenografia, scelta dalla direzione creativa e organizzativa di Anteprima Adv, che ha creato un’ambientazione suggestiva e coordinata. L’accoglienza è stata resa ancora più solenne da due colonne olimpiche che hanno segnato l’ingresso trionfale della campionessa, accompagnata lungo un tappeto blu transennato con la grafica ufficiale dell’evento.

Oltre alla consegna del Pegaso della Regione Toscana dalle mani del governatore Eugenio Giani la campionessa è stata omaggiata dal Comune di un dono esclusivo: un gioiello in oro che porta inciso una combinazione di simboli profondamente significativi per Jasmine: la medaglia olimpica per celebrare l’oro vinto, la ninfa di Bagni di Lucca per ricordare il suo comune di origine, un leone a rappresentare il coraggio e la determinazione, il segno zodiacale del Capricorno e un quadrifoglio come portafortuna. Questo omaggio ha voluto racchiudere la storia, i valori e le radici della campionessa in un unico, prezioso simbolo.

Dai Lucchesi nel Mondo, infine, sono arrivati in omaggio una statuina di un figurinaio di Bagni di Lucca, realizzata da Euromarchi e la medaglia realizzata per il centenario della morte di Giacomo Puccini dall’Antica Zecca di Luccca.

La mattinata si è conclusa con lo svelamento di un braciere olimpico provvisorio, simbolo del fuoco della passione e della determinazione che ha accompagnato Jasmine nella sua carriera. Questa installazione rappresenta la perseveranza, il sacrificio e l’ispirazione che ogni atleta incarna, e verrà successivamente sostituita da un’installazione permanente nella piazza del Circolo dei Forestieri, a suggellare il legame indelebile tra Jasmine e la sua città natale. Il calore della comunità in piazza, all’uscita dall’evento, si è espresso attraverso il coinvolgimento delle scuole cittadine: i ragazzi hanno creato un suggestivo “mare azzurro” con cappellini brandizzati con il logo dell’evento, anch’essa un’idea studiata da Anteprima Adv per esaltare il senso di appartenenza e orgoglio della città e per farla sentire accolta dalla sua terra d’origine con il massimo degli onori.

Dopo il ‘rompete le righe’ la sensazione di aver vissuto una mattinata unica, che ha lasciato un segno tangibile nel cuore di tutti coloro che vi hanno partecipato con un plauso speciale all’amministrazione comunale e a tutti i partner che hanno reso possibile questa straordinaria celebrazione.