Jasmine Paolini ko in due set nella finale di Cincinnati

|
Getting your Trinity Audio player ready...
CINCINNATI – In una serata tesa e combattuta, Jasmine Paolini è stata battuta in finale al Cincinnati Open da Iga Swiatek con il punteggio di 7-5, 6-4, rimandando l’Italia a casa a mani vuote dopo una prestazione comunque di grande livello.
Paolini parte fortissimo, si porta sul 3-0 e sembra prendere in mano le redini del match. Swiatek, però, reagisce con determinazione, conquistando cinque giochi di fila e ribaltando il parziale fino al 5-3. Nonostante una pausa iniziale sulla prima opportunità, poi chiude il set sul 7-5.
Nel secondo set la polacca mantiene il ritmo alto, salvando due palle break sul 3-4, e chiude con autorità al primo match point grazie a un servizio dominante (ben 6 break point convertiti su 6 totali).
Swiatek non ha concesso un solo set per tutto il torneo, consolidando la sua leadership con un undicesimo titolo Wta 1000, seconda solo a Serena Williams in questa categoria.
Per Paolini, è comunque un percorso di alto profilo: prima italiana a raggiungere la finale a Cincinnati e protagonista di una stagione 2025 luminosa.