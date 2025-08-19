29.8 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Jasmine Paolini ko in due set nella finale di Cincinnati

Contro la polacca Swiatek non basta una partenza sprint della tennista di Bagni di Lucca che ora mette nel mirino gli Us Open

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
CINCINNATI – In una serata tesa e combattuta, Jasmine Paolini è stata battuta in finale al Cincinnati Open da Iga Swiatek con il punteggio di 7-5, 6-4, rimandando l’Italia a casa a mani vuote dopo una prestazione comunque di grande livello.

Paolini parte fortissimo, si porta sul 3-0 e sembra prendere in mano le redini del match. Swiatek, però, reagisce con determinazione, conquistando cinque giochi di fila e ribaltando il parziale fino al 5-3. Nonostante una pausa iniziale sulla prima opportunità, poi chiude il set sul 7-5. 

Nel secondo set la polacca mantiene il ritmo alto, salvando due palle break sul 3-4, e chiude con autorità al primo match point grazie a un servizio dominante (ben 6 break point convertiti su 6 totali).

Swiatek non ha concesso un solo set per tutto il torneo, consolidando la sua leadership con un undicesimo titolo Wta 1000, seconda solo a Serena Williams in questa categoria.

Per Paolini, è comunque un percorso di alto profilo: prima italiana a raggiungere la finale a Cincinnati e protagonista di una stagione 2025 luminosa.

