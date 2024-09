Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Pietrasanta è sport: Sara Simeoni, Marcello Lippi e Jury Chechi

Pietrasanta è sport. Sara Simeoni, Marcello Lippi e Jury grandi protagonisti della kermesse con 500 studenti dell’istituto Don Lazzeri-Stagi organizzata dal Comune di Pietrasanta, sindaco Alberto Stefano Giovannetti, di scena sabato 21 settembre e domenica 22 settembre. In collaborazione con la Consulta di settore che, fino a domenica 22 settembre trasforma Tonfano in un grande centro sportivo all’aperto con 34 discipline da provare, gratuitamente, insieme a società, associazioni e testimonial d’eccezione.

Sara Simeoni ha inaugurato la rassegna sabato 21 settembre. Oro Olimpiadi Mosca 1980 e argento Olimpiadi Montreal 1976 e Los Angeles 1984, nonché primatista mondiale bis salto in alto nel 1978 con 2.01, sabato 21 settembre madrina di eccezione.

Marcello Lippi, ct toscano Nazionale campione del mondo 2006, cinque volte campione d’Italia in panchina con la Juventus protagonista domenica 21 settembre alle 11.30.

Jury Chechi, il signore degli anelli campione olimpico Atlanta 1996 e bronzo olimpico Atene 2004, Olimpiadi in cui è stato portabandiera azzurro, gran protagonista domenica 21 settembre alle 18. Il fenomeno pratese, il più grande di sempre agli anelli, ben cinque volte campione del mondo

Sara Simeoni: “Questa piazza è una gioia. Complimenti per queste bellissime giornate che sono entusiasmanti, per noi che guardiamo e per chi le pratica”.

Il taglio del nastro della campionessa, alfiere azzurro alla cerimonia di apertura Olimpiadi di Los Angeles 1984, con sindaco Alberto Stefano Giovannetti, assessore allo sport Andrea Cosci, parlamentare Elisa Montemagni,presidente del Coni Toscana Simone Cardullo, accompagnato dal delegato provinciale Stefano Pellacani e presidente della Consulta dello Sport, Alberto Frugoli.

Sotto l’egida di ‘Sportcity Day’, che accompagna il patrocinio all’evento di Regione Toscana, Provincia di Lucca e Coni Toscana, “si è confermata una tradizione consolidata per il settembre pietrasantino, dedicato alla promozione sportiva”.

Giovannetti e Cosci: “Lo sport è salute, fisica e mentale; è star bene insieme agli altri; è cultura del rispetto, per se stessi e per l’avversario. Questa iniziativa è già cresciuta rispetto al 2023, con una quindicina di società e associazioni in più che hanno accettato il nostro invito offrendo a chiunque ci verrà a trovare in questi giorni ancora più opportunità di avvicinarsi allo sport: il nostro impegno è continuare a farla crescere”.