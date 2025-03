Tirreno-Adriatico, la cronometro va secondo pronostico: la prima maglia azzurra è Ganna

Getting your Trinity Audio player ready...

LIDO DI CAMAIORE – Risultato come da pronostico per il cronoprologo della Tirreno Adriatico sul lungomare versiliese.

La spettacolare Lido di Camaiore – Lido di Camaiore va al campione italiano della specialità, Filippo Ganna, che vola nella cronometro d’apertura prendendosi una bella rivincita su Juan Ayuso, che lo aveva beffato nella stessa prova un anno fa per un solo secondo. Lo spagnolo, dopo aver fatto segnare il miglior tempo all’intermedio del chilometro 5, si è arreso alla strepitosa rimonta del campione italiano che nella seconda parte di gara è stato inavvicinabile per tutti i suoi rivali. 23 i secondi che hanno separato i duellanti all’arrivo, con il podio che è stato completato da Johan Price-Pejtersen, ex campione del mondo della specialità tra gli Under 23 e a lungo seduto sull’hot seat. Tra gli uomini di classifica in top 10 anche Antonio Tiberi, 4° a 29″, Derek Gee, 6° a 34″, e Isaac Del Toro, 9° a 38″. Più indietro Bilbao (54″), Simon Yates (55″), Giulio Ciccone e Jai Hindley (56″), Mikel Landa (1’02”), Adam Yates (1’03”), Thomas Pidcock (1’07”) e Richard Carapaz (1’09”).

Il vincitore di tappa e maglia azzurra Filippo Ganna così ha commentato la vittoria: “Sono molto contento di questo risultato, che mi dà grande motivazione anche in vista dell’immediato futuro. Nella prima metà di gara ho cercato di non forzare troppo e, una volta che Dario Cioni mi ha detto che ero davanti agli altri, ho iniziato a spingere ancor più forte. Era ciò che dovevo fare per battere un corridore forte come Juan Ayuso, che aveva vinto qui lo scorso anno. Quest’inverno ho cercato di ripetere la preparazione che mi aveva portato a sfiorare la vittoria alla Milano-Sanremo due anni fa. Mi sono lasciato alle spalle una stagione 2024 difficile. Domani sarà una tappa per velocisti, e c’è al via quello che ritengo essere più forte del mondo, Jonathan Milan, che vorrà confermare i successi ottenuti qua l’anno scorso. Cercherò di stare fuori dai guai ed evitare rischi inutili”

La maglia bianca Juan Ayuso ha detto: “Filippo Ganna è stato incredibile oggi, quindi complimenti a lui. Per quanto mi riguarda, penso di aver perso qualcosa di troppo nel finale. Non avevo le gambe che speravo, ma ho comunque ottenuto un ottimo risultato. Anche altri uomini di classifica come Antonio Tiberi e Derek Gee hanno fatto una grande cronometro. Sono vicini a me. Nei prossimi giorni dovrò cercare di restare sempre davanti. Saranno giornate dure, anche in base al meteo, quindi le tappe pianeggianti si complicheranno. Le frazioni decisive saranno comunque quelle di venerdì e sabato”.

L’11 marzo seconda tappa, completamente pianeggiante, fra Camaiore e Follonica.