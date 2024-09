Tris di vittorie toscane in serie C per Pianese, Lucchese e Pontedera

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Giornata positiva per le toscane di serie C, che riscattano il ko dell’Arezzo nell’anticipo con il Pineto.

La Pianese, nel derby fra neopromosse, regola il Campobasso con un micidiale uno-due firmato Sorrentino – Mignani. Ma stavolta, a differenza della gara con il Perugia, il ritorno degli avversari viene arginato.

Corsara, dopo 88 anni di digiuno a Ferrara, la Lucchese, che dilaga nel primo tempo con i gol di Costantino, Quirini e Antoni e poi rischia la rimonta con la doppietta di Antenucci e un finale al cardiopalma.

Al Pontedera giova l’acquazzone contro il Sestri Levante. Sotto di un gol, contestatissimo, realizzato da Conti, rimontano dopo l’interruzione per la pioggia con Italeng, Ianesi (doppietta per lui) e Ragatzu. In scena, insomma, tutto il potenziale offensivo dei granata.

Si torna in campo la prossima settimana con un altro turno spezzatino aperto dall’Arezzo e chiuso dai monday night di Lucchese e Pianese.

I tabellini

Pianese – Campobasso 2-0PIANESE (3-4-1-2)

: Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli (77′ Frey); Falleni (77′ Odjer); Sorrentino (70′ Colombo), Mignani. A disposizione: Filippis, Reali Alessandro, Remy, Da Pozzo, Mastropietro, Reali Stefano, Papini, Spinosa, Indragoli, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.

CAMPOBASSO (3-4-3): Guadagno; Bosisio (67′ Benassai), Mondonico, Celesia; Pierno, D’Angelo, Prezioso (46′ Scorza), Haveri (46′ Baldassin); Di Stefano (55′ Lombari), Di Nardo, Forte Riccardo (62′ Spalluto). A disposizione: Forte Francesco, Morelli, Barbato, Pellittero, Calabrese, Serra. Allenatore: Braglia.

ARBITRO: Gavini di Aprilia

RETI: 10’ Sorrentino, 11’ Mignani

NOTE: Ammoniti:Sorrentino, Di Nardo, Bosisio, D’Angelo, Celesia, Baldassin, Chesti, Polidori, mister Braglia per proteste

Spal – Lucchese 2-3

SPAL (4-3-3): Melgrati, Antenucci, Radrezza (81′ Kane), Rao (57′ Bidaoui), Sottini, Mignanelli, Zammarini, Arena (53′ Bassoli), Calapai, Nador (53′ El Kaddouri), D’Orazio (82′ Ntenda). A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Bruscagin, Polito, Bachini, Camelio. Allenatore: Dossena.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani, Gasbarro, Tumbarello (82′ Selvini), Fazzi, Quirini, Welbeck, Antoni, Catanese, Sabbione, Saporiti (67′ Djibril), Costantino (82′ Fedato). A disp. Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Magnaghi, Ndiaye, Visconti, Botrini, Gemignani, Leone, Giacchino. All. Gorgone.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza

RETI: 8′ Costantino, 18′ Quirini, 41′ Antoni, 46′ e 65′ Antenucci

NOTE: Ammonit Antenucci, Radrezza, Palmisani, Sottini, Selvini

Pontedera – Sestri Levante 4-1

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Cerretti (90′ Pretato), Martinelli (85′ Gagliardi), Guidi; Perretta (90′ Maggini), Pietra (75′ Sala), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu, Italeng (75′ Corona). A disposizione: Vivoli, Tantalocchi, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Pretato, van Ransbeeck, Corona, Sala, Coviello. Allenatore: Agostini.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Pittino, Furno, Brunet (59′ Raggio Garibaldi), Nunziatini, Conti (87′ Sgambelluri), Clemenza (62′ De Felice), Parravicini (87′ Pavanelli), Durmush (62′ Oneto). A disp.: Sias, Fusco, De Felice, Oneto, Rosetti, Pavanello, Nenci, Sgambelluri, Brugognone, Montebugnoli, Raineri, Raggio Garibaldi, Primasso. All.: Scotto.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate

RETI: 15′ Conti, 33′ Italeng, 37’e 78′ Ianesi, 70′ Ragatzu

NOTE: Ammoniti Cerretti, Ambrosini, Italeng, De Felice