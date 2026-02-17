Cardiologia e radiologia interventistica: nuovi standard di protezione per le professioniste sanitarie

MASSA – L’ospedale Apuane di Massa eleva gli standard di sicurezza per il proprio personale, introducendo dispositivi di protezione individuale (Dpi) specificatamente progettati per le operatrici sanitarie. Presso i servizi di radiologia e Ccrdiologia interventistica sono entrati in uso nuovi camici piombati di ultima generazione, studiati per offrire una schermatura mirata della regione ascellare e mammaria, aree biologicamente sensibili all’esposizione cumulativa alle radiazioni ionizzanti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte al miglioramento del benessere organizzativo e della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Come evidenziato da Roberto Tavarini, coordinatore dei tecnici sanitari di radiologia medica per l’area Ospedale Territorio e Interventistica, l’adozione di questi dispositivi rappresenta un avanzamento significativo nelle politiche di prevenzione per le professioniste esposte.

Il provvedimento è stato accolto con favore dalla dirigenza sanitaria. Giuseppe Arena, direttore della struttura complessa di cardiologia per l’ambito di Massa Carrara (Azienda USL Toscana nord ovest), ha sottolineato come tale investimento rappresenti un segnale tangibile di attenzione verso il personale. L’adozione dei nuovi camici si affianca a protocolli rigorosi per la riduzione dell’esposizione radiologica, frutto della sinergia tra tutte le figure professionali del team, dai tecnici ai fisici sanitari. Lo stesso Arena ha inoltre ricordato i progressi tecnologici nel campo dell’Aritmologia interventistica, dove l’impiego di sistemi di mappaggio elettroanatomici consente ormai di eseguire la quasi totalità delle procedure di elettrofisiologia a “raggi zero”.

Piena soddisfazione per l’incremento delle garanzie a tutela delle operatrici è stata espressa anche da Emilio Bertolini, direttore del dipartimento dei Tecnici sanitari dell’Asl, e da Alessio Auci, responsabile della Radiologia interventistica del presidio ospedaliero massese. L’operazione conferma l’impegno dell’azienda sanitaria nell’implementazione di tecnologie e strumentazioni volte a garantire la massima sicurezza nell’ambiente lavorativo.