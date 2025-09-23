17.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
In vendita cosmetici vietati perché cancerogeni: scatta la denuncia

Il regolamento Ue che vieta il commercio è entrato in vigore l'1 settembre: sequestrati dagli scaffali oltre 100 prodotti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
MASSA – Oltre cento prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara nel corso di controlli mirati, effettuati all’indomani dell’entrata in vigore del regolamento Ue 2025/877.

I finanzieri hanno individuato e ritirato dal commercio articoli che riportavano nella composizione il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, un componente recentemente riclassificato come cancerogeno e tossico per la riproduzione, in grado di compromettere la fertilità. Dall’1 settembre la sostanza non è più ammessa nei cosmetici e, di conseguenza, non può essere né venduta né distribuita.

Al termine dell’operazione l’imprenditore responsabile è stato denunciato. L’azione delle Fiamme Gialle, spiegano dal comando provinciale, ha un duplice valore: da un lato tutelare la salute dei consumatori da prodotti potenzialmente nocivi, dall’altro proteggere il mercato e le imprese oneste da forme di concorrenza sleale.

Il commercio di articoli non sicuri, infatti, non solo mette a rischio i cittadini, ma mina anche la legalità economica, sottraendo spazio e lavoro a chi opera nel rispetto delle regole.

© Riproduzione riservata

