La motonave Guang Rong non è più incagliata al pontile di Marina di Massa

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Avviate all’alba di questa mattina le operazioni per il rigalleggiamento della motonave Guang Rong al porto di Marina di Massa. Arriverà domani (16 dicembre) intorno alle 9 al porto di Livorno.

Nel corso della giornata il dispositivo di monitoraggio è stato ulteriormente implementato con diversi assetti aeronavali della direzione marittima della Toscana, nonché con l’impiego degli elicotteri della base aeromobili della Guardia Costiera. In area hanno operato, oltre al personale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara e della delegazione di spiaggia di Marina di Massa, diversi assetti aeronavali della Guardia costiera, in particolare la nave Visalli – Cp 422, le motovedette di polizia marittima Cp 554, Cp 538 e Cp 2089, l’unità di soccorso Cp 813, nonché personale del quinto Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera di Genova.

Nel corso della giornata si sono svolti sopralluoghi al pontile di Marina di Massa da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del direttore marittimo della Toscana e del prefetto di Massa-Carrara, assime al comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara ed al sindaco di Massa Francesco Persiali.

Alle 15,20 l’unità ha iniziato a scostarsi dalla posizione iniziale di incaglio e, alle 16,15, ha ultimato il rigalleggiamento, avviando lo spostamento verso una posizione più a largo, a circa 100 metri, per proseguire le operazioni finalizzate al progressivo ripristino delle condizioni di stabilità della motonave Guang Rong e al successivo trasferimento a rimorchio verso il porto di Livorno.

Alle 16,15 l’unità ha ultimato il rigalleggiamento ed è stata successivamente posizionata in area più a largo rispetto al punto di incaglio, al fine di consentire il completamento delle attività tecniche propedeutiche al trasferimento a rimorchio verso il porto di Livorno.

Alle 17,20, ispettori della Capitaneria di porto, unitamente a tecnici del Registro Italiano Navale (Rina), sono saliti a bordo della motonave Guang Rong per effettuare le verifiche finali propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione al successivo trasferimento dell’unità a rimorchio verso il porto di Livorno.

Alle 18,30 sono state ultimate le attività ispettive tecniche a bordo dell’unità, svolte dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara congiuntamente al Registro italiano navale (Rina), con il supporto di operatori subacquei specializzati appartenenti al quinto Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera di Genova.

All’esito delle verifiche è stata accertata la sussistenza delle condizioni di sicurezza e di galleggiabilità necessarie per consentire il trasferimento dell’unità.

Alle 22, sulla base degli esiti ispettivi, il capo del compartimento Marittimo di Marina di Carrara ha pertanto rilasciato l’autorizzazione al trasferimento a rimorchio della motonave verso il porto di Livorno.

Alle 22,20 hanno avuto inizio le operazioni di rimorchio. La durata della traversata, alla costante presenza di Nave Visalli – Cp 422 della Guardia Costiera, è stimata in un intervallo compreso tra le 10 e le 12 ore: conseguentemente, l’ingresso del convoglio nel porto di Livorno è previsto intorno alle 9 di domani (16 dicembre), salvo variazioni determinate dalle condizioni meteomarine.