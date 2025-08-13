Muore dopo l’incidente mentre fugge dai carabinieri

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Una fuga in moto nella notte si è conclusa con un drammatico incidente costato la vita a un uomo.

Erano da poco passate le 4.30 quando, all’altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen a Marina di Massa, il motociclista – che stava tentando di sottrarsi a un controllo dei carabinieri – ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro alcuni pali ai bordi della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo. L’uomo è entrato subito in arresto cardiaco e sono stati gli stessi militari, primi a soccorrerlo, ad avviare le manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari con l’automedica di Massa e un’ambulanza della Croce Rossa, che hanno proseguito le operazioni con procedure avanzate.

Il ferito, privo di conoscenza e ancora in arresto cardiaco, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa. Ogni tentativo di salvarlo si è però rivelato inutile: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’uomo, il 48enne ristoratore milanese, Eugenio Frasca, non si sarebbe fermato a un posto di controllo stradale vicino al pontile di Forte dei Marmi

e sarebbe fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa.

La pattuglia dei carabinieri, sempre secondo ricostruzioni, lo ha inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, il 48enne non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L’impatto gli ha causato lesioni e quindi l’arresto cardiaco. Gli accertamenti proseguono da parte della Polizia Stradale.