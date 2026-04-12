Omicidio a Massa, giro di vite per la sicurezza: si pensa all’istituzione della zona rossa

MASSA – Riunione di urgenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, a seguito dell’omiocidio di questa notte a Massa.

Hanno partecipato al comitato i sindaci dei Comuni di Massa, Francesco Persiani, e Carrara, Serena Arrighi, il presidente della Provincia, Roberto Valettini, il questore, Bianca Venezia, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Alessandro Dominici, e il rappresentante del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Erminio Migliozzi.

Fermo restando che, in merito al gravissimo episodio, avvenuto in un’area coperta da videosorveglianza pubblica, è in corso l’espletamento di un’intensa attività investigativa coordinata dall’autorità giudiziaria, il Ccnsesso ha analizzato la situazione connessa alla movida nei comuni di Massa e Carrara, già oggetto di precedenti riunioni del comitato.

Al riguardo, sono state disposte le seguenti misure. Le forze dell’ordine, con il concorso delle unità di rinforzo dei Reparti prevenzione crimine e del reparto mobile della Polizia di Stato, e delle rispettive specialità dei carabinieri e della Guardia di finanza, intensificheranno i servizi di prevenzione e di controllo del territorio negli orari e nelle aree di Massa e Carrara maggiormente interessate dal fenomeno di malamovida, per prevenire e contrastare forme di degenerazione.

I sindaci di Massa e Carrara, condividendo la proposta formulata dal comitato di valutare l’adozione di tali provvedimenti, emaneranno apposite ordinanze per disporre, fino al 31 maggio, la chiusura dei pubblici esercizi entro le ore 00,30, nei rispettivi territori comunali, compresa la Marina delle due città, con mezz’ora di tolleranza per il ritiro dal suolo pubblico dell’attrezzatura, di sedie e di tavoli, che dovranno essere resi assolutamente indisponibili dopo tale orario. I sindaci provvederanno, altresì, a disporre, il divieto di vendita e asporto di bevande in vetro dopo le 22.

Le forze dell’ordine e le polizie locali attueranno specifici servizi di controllo per verificare il rigoroso rispetto del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni da parte dei pubblici esercizi.

Nel corso della riunione del comitato, che si svolgerà nella mattinata di domani (13 aprile) con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, verrà esaminata la istituzione di Zone a vigilanza rafforzata, di cui al decreto legge 23/2026, nei centri storici e nelle zone della marina di Massa e Carrara, dalle quali verrà disposto l’allontanamento di soggetti noti alle forze dell’ordine che tengano comportamenti antisociali previsti dalla norma.

Sul tema è anche polemica politica. Interviene l’onorevole Andrea Barabotti della Lega: “Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giacomo Bongiorni, tragicamente scomparso a seguito della brutale aggressione avvenuta nella notte nel centro di Massa. Una violenza cieca e inaccettabile che ha colpito un padre di famiglia e ha sconvolto l’intera comunità. Confido pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, che stanno operando con grande serietà e attenzione per ricostruire con esattezza quanto accaduto e individuare tutti i responsabili. È fondamentale che venga fatta piena luce su questo episodio e che i colpevoli paghino duramente. Allo stesso tempo, un fatto di questa gravità non può essere derubricato a episodio isolato. Per questo ho richiesto un incontro urgente al ministro dell’interno, che ho già sentito in via informale e ha espresso grande attenzione alla vicenda, per rappresentare la situazione del territorio e sollecitare una stretta immediata sulla sicurezza nella zona”.