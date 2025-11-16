15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Un nubifragio di 20 minuti mette in crisi Carrara: il bilancio dei danni

La sindaca Serena Arrighi chiede investimenti alla Regione: "Diversi canali sono usciti, allagamenti segnalati in diverse parti del territorio"

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
CARRARA – Gravi disagi a Carrara per e intense piogge di ieri sera: il sistema fognario, per l’intensità dell’episodio, non ha retto.  

Nel tardo pomeriggio di ieri (15 novembre) una forte perturbazione ha colpito il territorio di Carrara.

L’intensità delle precipitazioni è stata tale che, sebbene concentrata in poche decine di minuti, ha messo in crisi il sistema fognario che non è riuscito a ricevere tutta l’acqua. Le piogge di questa mattina, infine, sono andate ad acuire ulteriormente i problemi in particolare nella zona di Fossone, Bonascola, Avenza e Marina di Carrara. Allagamenti si sono registrati in diverse parti del territorio.

“Attorno alle 19 di ieri tutto il nostro territorio è stato attraversato da un fenomeno meteorologico estremo – spiega la sindaca Serena Arrighi -. La fase più violenta di questa perturbazione, che fortunatamente è durata poco più di 20 minuti, ha messo in crisi il nostro sistema fognario che non è riuscito ad accogliere tanta acqua tutta in una volta. A questo scenario già complesso si è aggiunta poi la pioggia di questa mattina che ha aumentato le criticità. Diversi canali sono usciti, mentre allagamenti ci sono stati segnalati in diverse parti del territorio, soprattutto nelle zone a mare e ancora a Fossone e Bonascola. La nostra protezione civile ha seguito passo passo tutto l’evolversi della situazione raccogliendo le segnalazioni dei cittadini ed intervenendo sul territorio, assieme alle squadre di volontari e di Nausicaa e della polizia municipale, per risolvere le emergenze. Nel frattempo ho già avuto un’interlocuzione con il presidente Eugenio Giani a cui ho chiesto che la Regione Toscana inserisca nel suo prossimo bilancio le risorse necessarie ad eseguire e completare gli interventi previsti per la messa in sicurezza idrogeologica del nostro territorio”.

