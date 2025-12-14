Via alle operazioni di spostamento del relitto della Guang Rong a Marina di Carrara

|
Getting your Trinity Audio player ready...
CARRARA – È ufficiale, inizia lo spostamento del relitto della Guang Rong.
Nella mattinata di domani (15 dicembre) come già anticipato dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, inizieranno le operazioni finalizzate alla definitiva rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa, che sarà trasferita al porto di Livorno.
Il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, con il sindaco del Comune di Massa, il direttore marittimo della Toscana, i vertici delle forze di polizia e il comandante della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, alle 15 dello stesso giorno effettuerà, in veste di coordinatore della cabina di regia provinciale, un sopralluogo nell’area di cantiere.