A Carrara la prima statua in Italia dedicata al Che Guevara

CARRARA – Una scultura che rappresenta un unicum in Italia.

Sarà infatti inaugurata venerdì 31 gennaio alle 11 sulla scalinata del Baluardo a Carrara la prima statua in Italia dedicata a Che Guevara. Il monumento, alto 2.15 metri, in marmo, con sopra il ritratto di Che Guevara in ferro dello spessore di due centimetri si intitola semplicemente El Che ed è stato realizzato dallo scultore argentino Jorge Romeo.

A promuovere la realizzazione e la collocazione dell’opera, è stato un comitato promotore coordinato dall’esule argentino Alfredo Helman. Il comitato, sostenuto da Cgil, Anpi, Aci nelle varie realtà territoriali, oltre a diverse altre associazioni e allo scultore ha compreso, tra gli altri, Riccardo Antonini e Ferruccio Puccinelli, Andrea Tazzini, Massimo Gianfranceschi Massimo, Giovanni Tamagnini, Roberto Nannetti, Evandro Dell’Amico.

All’inaugurazione sono previsti gli interventi della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, dell’ambasciatrice della Repubblica di Cuba, Mirtha Granda Averhoff, del presidente nazionale dell’associazione di amicizia Italia Cuba, Marco Papacci, Alfredo Helman e Jorge Romeo.

Dopo l’inaugurazione ufficiale del monumento nel pomeriggio, a partire dalle 15, nella sala congressi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in piazza II Giugno, si terrà un convegno sulla complessità ed attualità della figura de El Che.

Nel corso della giornata interverranno: Maria del Carmen Ariet Garcia, docente all’università de L’Avana, scrittrice, coordinatrice della ricerca del Centro studi Che Guevara a L’Avana; Paco Ignacio Taibo II, scrittore, giornalista, saggista spagnolo, autore della biografia su Che Guevara Senza perdere la tenerezza, in video, assieme ad Aleida March, vedova Guevara; Guido Tonelli, fisico del Cnr, divulgatore scientifico e saggista, attraverso invio di un documento; in veste di relatore, Giuseppe Corlito, psichiatra, psicoterpeuta, scrittore, componente del direttivo Anpi di Grosseto; Evandro Dell’Amico, moderatore dei lavori congressuali.

“Carrara è ‘una piazza grande e generosa’ per tutto ciò che dialoga con arte e diritti, con cultura e rivendicazioni sociali – sottolinea l’assessore alla cultura di Carrara Gea Dazzi -. Avere proprio qui una scultura che rappresenti Che Guevara nella sua effige più iconografica e cara a molte generazioni di giovanissimi e meno giovani, credo abbia senso. Senso per la nostra comunità e per ciò che la figura del Che rappresenta nell’immaginario collettivo. Al di là delle molte letture e riletture del personaggio storico, Carrara si farà depositaria del significato più nobile e sempre contemporaneo che il mito di Che Guevara incarna, quello della lotta alle ingiustizie e ai soprusi, quello della libertà dei popoli e della giustizia sociale. Ringrazio lo scultore Jorge Romeo per la realizzazione dell’opera e insieme a lui tutta la delegazione cubana e quanti, a vario titolo, hanno sostenuto questo progetto”.

Queste le associazioni che hanno dato il proprio sostegno a questa iniziativa: Anpi Viareggio; Anpi Massa; Anpi Verona, Anpi Pisa; Cro Solaio di Pietrasanta; Circolo partigiani sempre di Viareggio; Cgil Lucca/Viareggio; Cgil Massa Carrara; Centro di documentazione Gino Menconi di Massa; Associazione nazionale di amicizia Italia/Cuba; Arci provinciale Massa Carrara; Arci Toscana; Archivi della resistenza di Fosdinovo.