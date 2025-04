Migranti, Barabotti (Lega): “Flussi in netto calo grazie al governo Meloni”

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – “La scelta del governo di assegnare porti sicuri in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ha contribuito significativamente a ridurre la pressione migratoria, che in passato si concentrava in pochissime aree del paese”.

Così l’onorevole Andrea Barabotti della Lega, che afferma: “Questa strategia ha inoltre reso più efficienti le operazioni di riassegnazione dei migranti sbarcati verso i centri di accoglienza. Nella provincia di Massa-Carrara, grazie all’impegno della prefettura e di tutti gli operatori coinvolti, tali operazioni si sono sempre svolte con tempi certi e in ordine. I dati del 2025, confrontati con quelli del 2024, evidenziano un netto calo dei flussi migratori. Anche il porto di Marina di Carrara registra una drastica riduzione degli sbarchi rispetto al passato”.

“La strategia del governo in materia di contrasto all’immigrazione clandestina si sta rivelando efficace – prosegue Barabotti – consentendo all’Italia di svolgere in modo dignitoso le funzioni di prima accoglienza previste dagli obblighi internazionali. Parallelamente, proseguono i rapporti di reciproca collaborazione con i paesi di partenza dei migranti per contrastare i flussi irregolari”.

“In questo senso – conclude l’onorevole – la ritrovata centralità dell’Italia nello scenario internazionale ci garantisce un ruolo di primo piano in Europa e oltre i confini europei, rafforzando la voce del nostro paese nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella lotta alla tratta di esseri umani”.