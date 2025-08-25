20.2 C
“Per fortuna oggi non ci sono fascisti”, polemica sulle frasi del sindaco di Fivizzano

L'onorevole della Lega Barabotti su commemorazioni eccidio di Vinca: "Scriverò al presidente della Repubblica. Il Pd trasforma le celebrazioni in un momento di propaganda"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
"Per fortuna oggi non ci sono fascisti". Polemica sulle frasi del sindaco di Fivizzano per le commemorazioni dell'eccidio di Vinca (foto FB)
1 ' di lettura
FIVIZZANO – Polemica dopo le celebrazioni dell’eccidio di Vinca, frazione di Fivizzano. A sollevoarle l’onorevole della Lega, Andrea Barabotti, eletto in quel collegio elettorale.
“Durante la commemorazione per l’eccidio di Vinca – dice – il sindaco di Fivizzano del Partito Democratico, Gianluigi Giannetti, ha affermato testualmente: ‘Oggi io sono felice nel sapere che nessun fascista è presente qui con noi’, aggiungendo che i rappresentanti del governo non partecipano alle celebrazioni delle stragi nazifasciste”.
“Parole gravissime e inaccettabili, pronunciate indossando la fascia tricolore nella veste di sindaco della Repubblica Italiana – dice Barabotti . Scriverò al Presidente della Repubblica affinché richiami con fermezza Giannetti e tutti i sindaci al rispetto del proprio ruolo istituzionale. La fascia tricolore rappresenta tutti gli italiani: non è un simbolo di parte, né un’arma di lotta politica. Ancora una volta vediamo un esponente del Partito Democratico trasformare una celebrazione solenne in un palco di propaganda politica: un uso strumentale delle istituzioni e della memoria, con il solito schema ideologico per cui chi non la pensa come loro viene additato come ‘fascista’. È una retorica facile ma divisiva e pericolosa. La memoria delle tragedie del passato deve unire, non dividere. Chi la piega a strumento di propaganda indebolisce la democrazia che dice di voler difendere”.

