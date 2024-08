Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Sportello consolare dominicano a Carrara: scontro sindaca – Lega. Il Comune di Carrara inaugura lo sportello consolare della Repubblica Dominicana ad Avenza. E scoppiano le polemiche. Sindaca Serena Arrighi, Pd: “Carrara è da sempre una città accogliente e dal cuore grande e per questo non posso che condannare con forza quei pochi, tra cui anche il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi e altri rappresentanti del suo partito, che hanno cercato un po’ di pubblicità a buon mercato provando a strumentalizzare la cerimonia di inaugurazione con slogan razzisti. Le mie porte sono sempre aperte per chi vuole discutere, avanzare richieste, fare segnalazioni e critiche, ma per certi atteggiamenti intimidatori e, è bene ribadirlo, razzisti, a Carrara non c’è spazio”.

Andrea Tosi, consigliere comunale Lega Salvini: “Le accuse della sindaca Serena Arrighi nei miei confronti sono del tutto infondate e diffamanti. Chi mi conosce sa bene come sono fatto e sa che non ho mai espresso, né mai esprimerò, parole di razzismo. La prima cosa che ho detto alla stampa è stata che ho il massimo rispetto per la comunità dominicana. La mia presenza all’inaugurazione dello sportello consolare non era contro qualcuno, ma a favore della cittadinanza di Carrara, in particolare degli avenzini, che vivono una situazione di esasperazione e ritengono che le priorità siano ben altre, tra l’altro già manifestate decine di volte all’attenzione dell’amministrazione comunale. Purtroppo, la sindaca ha scelto di strumentalizzare la situazione tirando fuori il trito e ritrito fantomatico razzismo, per distogliere l’attenzione dalle vere problematiche che affliggono Avenza e che evidentemente preferisce ignorare. Sono sempre stato disponibile al dialogo costruttivo, ma non tollererò accuse gratuite di questo tipo. La mia unica preoccupazione è il bene di Carrara e dei suoi cittadini, ed è su questo che continuerò a concentrarmi”

All’inaugurazione il Console Generale della Repubblica Dominicana a Genova Nelson Carela Luna,ill questore di Massa-Carrara Santi Allegra e il capo di gabinetto della Prefettura di Massa-Carrara Antonino Volpe, nei locali della ex circoscrizione di Avenza lo sportello consolare della Repubblica Dominicana. Sportello operativo per fornirà ai cittadini dominicani residenti a Carrara e nelle città vicine servizi come l’emissione di passaporti e procure e sarà a disposizione per l’accompagnamento e l’assistenza verso le persone in stato di vulnerabilità.

Serena Arrighi: “Questa inaugurazione mi rende molto orgogliosa non solo perché da adesso in avanti tanti cittadini dominicani che vivono nel nostro territorio avranno a disposizione numerosi servizi, ma soprattutto perché sono fermamente convinta che una vera integrazione non possa prescindere dal coinvolgimento diretto delle istituzioni a cui spetta il compito di fornire a chi arriva nel nostro paese tutti gli strumenti necessari a diventare parte integrante della sua comunità”.

“L’inaugurazione di questo sportello a Carrara – aggiunge il console generale della Repubblica Dominicana Nelson Carela Luna – è stata anzitutto l’occasione per conoscere tanti cittadini dominicani residenti in città e ribadire una volta di più la forte amicizia che ci lega a questa territorio. Questa iniziativa fa parte di un programma promosso e sviluppato dal nostro consolato e che abbiamo già portato in città come Olbia, Parma, La Spezia, Savona. E’ obiettivo mio e del consolato fare sì che attività come questa contribuiscano a rafforzare il nostro legame con i cittadini dominicani, migliorino la loro condizione sociale e affermino la fratellanza latinoamericana in Italia”.