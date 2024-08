Carrarese ko a Cesena alla prima storica partita in serie B

Getting your Trinity Audio player ready...

Cesena – Carrarese 2-1

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto (46′ Ciofi), Prestia, Mangraviti; Ceesay (69′ Adamo), Calò, Bastoni (69′ Francesconi), Donnarumma; Berti, Kargbo (78′ Van Hooijdonk); Shpendi (91′ Pieraccini). A disposizione: Veliaj, Klinsmann, Piacentini, Celia, Manetti, Chiarello, Ogunseye, Antonucci. Allenatore: Mignani

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi (89′ Della Latta), Belloni (78′ Cherubini); Palmieri (46′ Finotto), Panico; Cerri (46′ Capello). A disposizione: Mazzini, Motolese, Cartano, Grassini, Giovane, Raimo, Palermo. Allenatore: Calabro

ARBITRO: Prontera di Bologna

RETI: 8’ e 24′ rig. Shpendi, 55′ Schiavi

NOTE: Ammoniti Palmieri, Curto, Pisseri, Calò

La Carrarese, alla prima storica uscita in serie B, esce sconfitta nel derby delle neopromossa contro il Cesena di Mignani.

Una di quelle gare in cui il risultato non dice come è andata la gara, che ha visto i gialloblu di Calabro sempre in partita e, nella ripresa, più volte vicini alla rimonta che sarebbe valsa un punto.

Sul risultato pesa la partenza sprint del Cesena e la verve di Shpendi che conferma la forma fatta vedere in Coppa Italia. Suo l’uno-due che indirizza il match a favore dei bianconeri. Nel primo tempo Shpendi coglie anche un clamoroso palo, cui risponde Panico che prende la traversa a portiere battuto.

Nel secondo tempo è la Carrarese a farsi preferire. Dopo dieci minuti l’undici di Calabro accorcia: Finotto calcia sul palo, il rimbalzo colpisce il portiere Pisseri e regala il pallone del 2-1 all’accorrente Schiavi. Subito dopo è ancora Finotto, entrato nella ripresa, a trovare Pisseri sulla sua strada. Pisseri si ripete su Panico in una gara che diventa vivace e che la Carrarese rischia di riacciuffare su una punizione di Schiavi, che finisce di poco a lato.

Dopo cinque minuti di recupero i primi tre punti di stagione restano a Cesena, ma per la Carrarese ci sono più sorrisi che problemi da risolvere.