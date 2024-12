Carrarese, pari di prestigio al Rigamonti di Brescia

Getting your Trinity Audio player ready...

Brescia – Carrarese 0-0BRESCIA

(4-3-2-1): Lezzerini, Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado, Bisoli (C), Verreth (85’ Besaggio), Papetti (85’ Calvani), Galazzi (68’ Bjarnason), Moncini (68’ Juric), Borrelli (88’ Bianchi). A disposizione: Andrenacci, Calvani, Muca, Paghera, Bjarnason, Nuamah, Bertagnoli, Olzer, Besaggio, Juric, Bianchi. Allenatore: Bisoli

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Guarino (65’ Oliana), Belloni, Giovane (83’ Cherubini), Schiavi, Zuelli, Zanon (65’ Bouah), Cerri (87’ Finotto), Shpendi (87’ Panico).

A disposizione: Chiorra, Palmieri, Panico, Bouah, Oliana, Maressa, Finotto, Capezzi, Cherubini, Falco, Capello, Ferrara. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Monaldi di Macerata (Cipressa di Lecce e Monaco di Termoli)

NOTE: Ammoniti Giovane, Bisoli, Illanes, Adorni, Imperiale, Bjarnason

BRESCIA – Risultato di prestigio per la Carrarese, che esce indenne dal terreno di gioco del Brescia per la 17esima di serie B.

In una gara che stenta a decollare, al 13’ gli ospiti creano il primo vero pericolo, con Zanon, che tenta la conclusione dalla distanza trovando Lezzerini pronto a respingere la sfera. Al 29’ sono ancora gli apuani a creare una clamorosa occasione dalle parti di Lezzerini, è Zuelli, stavolta, a ricevere un suggerimento filtrante di Giovane e provare la conclusione, trovando però i riflessi del portiere delle rondinelle.

Successivamente semplici schermaglie a centrocampo con accenni di ripartenza purtroppo senza esito degli apuani.

La prima fase della ripresa non regala particolari emozioni, le squadre tentano vanamente di trovare la giusta trama di gioco per infilare le difese avversarie, senza però riuscire nell’intento e creando così solo un alternato e sterile possesso palla. Al 71’ è, però, la Carrarese a trovare una grande occasione: Giovane salta l’uomo dal limite dell’area e tenta la conclusione piazzata che sfiora il palo alla destra di Lezzerini.

Al 76’, ancora i toscani pericolosi con Schiavi, che dai 30 metri prova sorprendere l’estremo difensore bresciano, che reattivo si tuffa e manda in corner la conclusione del centrocampista argentino.

Al 79’ la Carrarese trova il gol con Schiavi, il centrocampista azzurro riceve un filtrante in area di rigore e calcia in porta quel che sarebbe potuto diventare il suo quinto gol stagionale, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco, confermato pochi istanti dopo anche dal VAR.