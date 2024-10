La B dopo 76 anni torna allo stadio dei Marmi di Carrara: ok alla riapertura

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – La Carrarese, neopromossa in serie B, ritrova la sua casa.

Carrarese-Mantova, infatti, si giocherà allo stadio dei Marmi. Domenica 20 ottobre alle 15 la serie B sarà nuovamente di scena a Carrara a 76 anni dall’ultima volta. La commissione provinciale pubblico spettacolo ha eseguito il secondo e ultimo sopralluogo all’interno dell’impianto e ha dato il proprio via libera alla riapertura. Dopo solo tre partite giocate all’Arena Garibaldi di Pisa la Carrarese potrà dunque tornare a disputare match ufficiali e ad allenarsi all’interno dell’impianto comunale.

Tutto ciò è stato possibile grazie al grande sforzo dell’amministrazione comunale che da giugno a oggi ha investito per l’adeguamento dello stadio dei Marmi circa 2 milioni di euro. Tantissimi gli interventi di cui si è occupato il Comune per rispettare le richieste avanzate dalla Lega di Serie B all’indomani della promozione dello scorso 9 giugno.

Anzitutto è stato completamente sostituito il terreno di gioco in erba sintetica, parallelamente si è proceduto con l’installare dieci tornelli ai varchi di accesso ai vari settori e a cambiare completamente l’impianto di illuminazione. Oltre a queste opere maggiori il Comune si è fatto carico di numerosi altri lavori che vanno dal cablaggio di tutto il perimetro dell’impianto fino alla predisposizione e alla posa di vari moduli che dovranno ospitare, tra l’altro, nuovi bagni nelle curve, un nuovo spogliatoio e le sala antidoping. Nel piazzale antistante la tribuna si è risagomata l’aiuola dove, come da richiesta della Lega, è stata predisposta una zona riservata allo stazionamento di mezzi attrezzati per la produzione televisiva. La sala stampa è stata completamente rinnovata così come l’area hospitality, si è poi allestita una sala var e sono state predisposte le nuove postazioni per la telecamere. Novità importanti anche per gli spogliatoi che sono stati arredati ex novo, mentre le panchine non solo sono state arretrate di qualche metro verso la tribuna, ma anche sostituite. In particolare il Comune si è occupato di acquistare nuove panchine che dovrebbero arrivare intorno alla metà di novembre e in attesa delle quali ne sono state montate di provvisorie che poi saranno ricollocate in altri campi di proprietà comunale.

“Grazie. Per prima cosa voglio ringraziare tutti i tecnici comunali, a cominciare dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente ai Lavori pubblici, che hanno seguito i lavori in questi mesi e poi, ovviamente, Carrarese calcio, Nausicaa, gli operai, i progettisti e tutte le ditte che hanno reso possibile questo risultato. Grazie, infine, alla città di Pisa, al suo sindaco, alla sua prefetta e a tutti i suoi sportivi che hanno aperto le porte dell’Arena Garibaldi in queste prime gare della stagione – dice la sindaca Serena Arrighi -. Oggi non solo riapriamo lo stadio e restituiamo la sua casa alla Carrarese, ma lo facciamo nel pieno rispetto dei tempi che ci eravamo dati e lo possiamo fare solo perché siamo riusciti a fare un grande lavoro di squadra. Sono stati tanti e di diversa natura gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi: economici, progettuali, tecnici, ma ogni volta tutti hanno risposto nel migliore dei modi, con sacrificio e impegno. I lavori nel nostro stadio, tuttavia, non sono ancora finiti. Stiamo lavorando per la definitiva apertura di tutta la curva Nord, in questo caso la strada da percorrere è chiara e gli incarichi sono già stati assegnati, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per realizzarli, nel frattempo siamo pronti a fare quanto possibile per permettere al maggior numero possibile di tifosi di assistere alle prossime gare”.

“Questa apertura va a chiudere un cerchio iniziato mesi fa – aggiunge l’assessora ai lavori pubblici Elena Guadagni -. Sono state settimane frenetiche nelle quali però tutti abbiamo sempre avuto bene in mente quale fosse l’obiettivo e abbiamo lavorato per raggiungerlo. Ci tengo a rinnovare personalmente il ringraziamento al nostro ufficio lavori pubblici che si è dedicato con grande abnegazione su questo progetto. Gli interventi all’impianto non sono però ancora finiti: nelle prossime settimane si procederà con la realizzazione dell’ultima via di fuga necessaria alla completa riapertura della curva Nord e parallelamente lavoreremo al miglioramento del settore disabili andando a realizzare una nuova pensilina in rettilineo. Il progetto in questo caso è già approvato, le risorse stanziate, sono già arrivati anche i materiali e contiamo di eseguire i lavori appena possibile”.

“Sono tanti coloro a cui va il merito di questo risultato, personalmente ne cito due: Riccardo Gasparotti e Nicola Festa che in questi mesi hanno seguito passo passo questo progetto con dedizione e impegno – aggiunge l’assessore al bilancio Mario Lattanzi -. Voglio poi sottolineare come quando ci siamo impegnati a giocare l’ultima partita a Pisa entro fine settembre abbiamo accettato una sfida importante con i tifosi, con la società, ma anche con le istituzioni. Oggi quella sfida l’abbiamo vinta e abbiamo dato dimostrazione di quello che deve fare la politica, vale a dire prendersi impegni e rispettarli. Adesso ci vediamo domenica tutti allo stadio a tifare gli azzurri”.

“Domenica la Carrarese tornerà allo stadio dei Marmi e sarà una festa per tutta la città – conclude l’assessora allo sport Lara Benfatto -. Quella contro il Mantova sarà il perfetto proseguimento di quel momento di gioia collettiva iniziato lo scorso 9 giugno. In bocca al lupo quindi ad Antonio Calabro e a tutti i suoi ragazzi, tutta la città si farà trovare pronta nel sostenerli”.