Lontano da casa la Carrarese non ingrana: un altro ko a Catanzaro

Catanzaro – Carrarese 3-1CATANZARO

(5-3-2): Pigliacelli, Cassandro, Brighenti, Antonini, Bonini (72’ Scognamillo), Situm, Pompetti, Petriccione (77’ Coulibaly), Pontisso (86’ Pagano), Iemmello (72’ Pittarello), Biasci (87’ Seck). A disposizione: Dini, Turricchia, Ceresoli, Krajnc, Volpe, La Mantia, Buso. Allenatore: Caserta

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Imperiale, Hermannsson (59’ Coppolaro), Illanes, Bouah, Capezzi, Schiavi (46’ Giovane), Cicconi, Panico (46’ Shpendi), Finotto (82’ Cerri), Capello (59’ Cherubini). A disposizione: Mazzini, Oliana, Motolese, Guarino, Belloni, Palmieri, Zuelli. Allenatore: Antonio Calabro

ARBITRO: Peranzoni di Rovereto (Raspollini di Livorno e Giuggioli di Grosseto)

MARCATORI: 34’ Biasci, 44’ Bouah, 45’ Iemmello, 53’ Pontisso

NOTE: Ammonini Brighienti, Schiavi, Bonini, Cicconi

CATANZARO – Lontano da casa è ancora buio per la Carrarese di Calabro. Anche a Catanzaro arriva un ko che pesa sulla classifica dei gialloblu, reduci dalla prima vittoria in categoria. Ora c’è la pausa per assimilare nuovi innesti (esordio per Bouash, con gol, e di Shpendi nella ripresa) e immergersi nelle difficoltà della categoria.

Inizio di gara di marchio giallorosso: la squadra di Caserta ricerca con frequenza spazi nella trequarti avversaria, senza però riuscire a trovare con costanza i propri riferimenti offensivi Iemmello e Biasci, ben marcati dalla difesa azzurra. Al 30’ Cassandro va vicino alla rete del vantaggio con un diagonale da destra che sfiora il secondo palo alle spalle di Bleve, ma appena 4 minuti dopo arriva sui piedi di Tommaso Biasci l’occasione che sblocca il match: l’ex di gara, riceve palla dopo un cross dalla destra, ancora di Cassandro, e sfruttando un’incertezza da parte dei centrali azzurri, colpisce la sfera con lestezza, portando i giallorossi avanti nel punteggio. Al 43’ la reazione Carrarese si fa però concreta, con un assist di Capezzi dalla sinistra e l’inserimento vincente di Bouah, che incornando la sfera, va in gol all’esordio. La gioia azzurra, dura poco più di un minuto, poiché il Catanzaro, sul successivo ribaltamento di fronte, sfrutta la precisione del cross di Situm e l’istinto da bomber di Iemmello, riportandosi dunque in vantaggio entro il termine della prima frazione di gioco.

Nonostante Calabro provi a mischiare le carte con gli ingressi di Giovane e Shpendi, l’avvio di secondo tempo è ancora a tinte giallorosse e al 54’ il Catanzaro si porta sul 3-1: Biasci esce vincitore da un contrasto con Hermannsson in area di rigore, trovando successivamente con un intelligente assist Pontisso, che a rimorchio, impattando la sfera, non lascia scampo a Bleve. Al 63’ ancora una grande occasione per i padroni di casa: in ripartenza è pregievole la combinazione tra Biasci e Iemmello e solo una grande parata del portiere azzurro riesce a sventare la minaccia. Nell’ultima fase della ripresa, si riaffaccia in attacco la Carrarese: la vivacità dei nuovi entrati regala occasioni, seppur non nitide, che intimoriscono il Catanzaro senza però creare chiari pericoli alla porta difesa da Pigliacelli.