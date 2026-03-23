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Anziano muore dopo il voto al referendum. Malore fatale al seggio

Tragedia nella frazione di Musigliano. Un 87enne si accascia dopo aver votato. Inutili i soccorsi, operazioni sospese per gli accertamenti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

CASCINA – Tragedia nella mattinata di oggi (23 marzo) nella frazione di Musigliano, dove un uomo di 87 anni è stato colto da un malore subito dopo aver espresso la propria preferenza al referendum sulla riforma della giustizia.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano aveva appena concluso le operazioni di voto all’interno del seggio allestito presso la scuola elementare della località, quando si è improvvisamente accasciato a terra. La scena si è consumata davanti ad altri elettori e al personale presente, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, già impegnati nelle attività di vigilanza, insieme ai soccorritori del servizio di emergenza sanitaria. I presenti hanno tentato di prestare le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

I sanitari giunti rapidamente al seggio hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite per diversi minuti. Nonostante i tentativi, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico ha constatato il decesso sul posto.

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sull’andamento delle votazioni. Le operazioni nel seggio sono state temporaneamente sospese per consentire gli accertamenti di rito e la gestione dell’emergenza, prima di poter riprendere regolarmente.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo prima dell’accaduto. Le autorità competenti stanno comunque completando gli accertamenti previsti in queste circostanze.

© Riproduzione riservata

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