11.1 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Auto in divieto di sosta fa saltare due corse del trasporto pubblico locale a Pisa

È successo oggi (16 febbraio) alla rotonda Massart a Cisanello. Autolinee Toscane provvederà a denunciare il proprietario

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

PISA – At – Autolinee toscane informa che due corse del proprio servizio di trasporto pubblico su gomma sono dovute saltare a causa del blocco prodotto da auto in sosta vietata alla rotonda Massart a Cisanello. 

“Purtroppo – dice l’azienda – non è la prima volta che i bus At vengono bloccati da autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta in questa area. In meno di un mese si sono già registrati ben 8 episodi di interruzione del servizio di trasporto pubblico per le stesse ragioni (auto parcheggiate in divieto di sosta che bloccano la manovra degli autobus At) e sempre nella medesima zona”.

Oggi (16 febbraio) il blocco è accaduto verso le 12,10. Il proprietario dell’autoveicolo ha rimosso l’auto prima dell’intervento della polizia municipale che, avvisata, stava prontamente intervenendo. Il blocco del servizio ha comunque comportato la necessità di far saltare le corse bus della Linea 1+ delle ore 12,12 e 12,54.

Anche in questo caso, come anche nei casi precedenti At-Autolinee toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di agire nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che, parcheggiato in divieto di sosta, ha causato questi disservizi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.1 ° C
11.8 °
9.9 °
76 %
2.1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
15 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1421)ultimora (1245)sport (75)Eurofocus (54)demografica (47)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati