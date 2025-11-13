15.3 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Azzannata alla testa e alle braccia da tre cani: donna di 68 anni a Cisanello

Ferito anche il proprietario dei 4 zampe nel tentativo di soccorrere la donna. L'episodio ieri (12 novembre) a Orciano Pisano

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Aoup)
ORCIANO PISANO – Attimi di terrore ieri pomeriggio (12 novembre) a Orciano Pisano. 

Alcuni cani, per motivi da capire, hanno aggredito una signora di 68 anni. Il padrone dei cani è immediatamente intervenuto per interrompere l’aggressione ma è stato ferito anche lui. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Cisanello.

I cani hanno azzannato la donna più volte, procurandole ferite gravissime alla testa e agli arti per cui è entrata in codice rosso all’ospedale. 

Della vicenda si occupa, oltre che le forze dell’ordine, il servizio veterinario dell’Asl Toscana Nord Ovest. 

