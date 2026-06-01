Cascina, fermato dopo uno scambio di droga: in auto dosi di cocaina ed eroina

CASCINA (PI)– L’Arresto di un pusher a Cascina da parte della guardia di finanza di Pisa ha portato al fermo di un 28enne ritenuto coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale di Pisa, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei traffici illeciti nell’area di Cascina. L’intervento è partito dopo alcuni movimenti sospetti notati durante un servizio di monitoraggio, che hanno portato gli investigatori a seguire gli spostamenti del giovane.

Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe stato osservato mentre cedeva una dose di stupefacente a una donna nei pressi della propria auto. A quel punto è scattato il controllo immediato del veicolo e della persona. All’interno dell’auto sono state trovate diverse dosi già confezionate: sei di cocaina e sei di eroina, per un totale di circa 7,72 grammi.

L’attività è proseguita con ulteriori accertamenti che hanno consentito di individuare un secondo punto utilizzato per nascondere la sostanza. In un’area periferica di Cascina sono stati rinvenuti ulteriori 30,60 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Complessivamente il sequestro ha superato i 38 grammi di stupefacenti tra cocaina ed eroina, parte dei quali già suddivisi in dosi e pronti per la vendita. La donna che avrebbe acquistato la dose è stata segnalata alla Prefettura.

Il 28enne, cittadino di origine tunisina, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.