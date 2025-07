Controlli nel Pisano: sei denunce in una settimana

Un caso analogo si è verificato il 2 luglio a Pisa, dove un 42enne, è stato controllato in via Livornese. Per lui, il test ha rilevato un tasso alcolico di 1,02 g/l. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e l’auto consegnata a un conoscente.

Sempre il 29 giugno, a Terricciola, è stato denunciato un giovane di 18 anni, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Fermato a bordo della sua autovettura, il 18eene mostrava evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di droghe. Il test rapido ha dato esito positivo ai cannabinoidi, ma il giovane ha rifiutato di sottoporsi ai prelievi ematici per gli accertamenti medico-legali. La patente non gli è stata ritirata in quanto non la portava con sé, sebbene ne fosse titolare.

Le operazioni dei carabinieri hanno riguardato anche il contrasto al porto abusivo di armi e all’inosservanza di provvedimenti restrittivi. Il 2 luglio a Pisa, in via Ponte a Piglieri, è stato denunciato un cittadino straniero di 40 anni, senza fissa dimora in Italia. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 centimetri di lunghezza complessiva, di cui 9 di lama, occultato all’interno della sua autovettura. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Infine, nella mattinata del 4 luglio a Pisa, due persone sono state denunciate per l’inosservanza di misure di prevenzione. Una donna straniera di 49 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata controllata in via Cammeo ed è risultata destinataria di un divieto di ritorno nel Comune di Pisa ancora valido. Nello stesso giorno, in piazza Vittorio Emanuele, un 19enne extracomunitario, è stato sorpreso mentre violava un Daspo urbano che gli era stato imposto nel Comune di Pisa.