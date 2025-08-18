Distraggono un’anziana per derubarla al supermercato: arrestati in due

PISA – Arrestati per il furto ad un’anziana in un supermercato.

Sono due cittadini sudamericani, regolari sul territorio nazionale, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso perpetrato ai danni di una anziana cittadina italiana.

Il reato si è consumato all’interno del supermercato, dove la signora è stata distratta da uno dei due soggetti con la scusa di chiedere informazioni su un prodotto in vendita, con l’obiettivo di sottrarle il portafoglio dalla borsa. Lo stesso dovrà rispondere anche del porto abusivo di oggetti atti ad offendere (un cacciavite) di cui si era liberato al momento in cui, fermato da un addetto alla sicurezza, ha gettato a terra il portafoglio della signora.

L’intervento degli operatori della polizia è avvenuto al momento del controllo effettuato all’uscita del supermercato da parte dell’addetto alla sicurezza che aveva assistito al reato.

L’identificazione dei soggetti e la immediata formalizzazione della querela da parte della persona offesa hanno consentito, in considerazione del modus operandi, di arrestare i due soggetti messi a disposizione della procura di Pisa che ha disposto il giudizio per direttissima: gli arresti sono stati convalidati ed è stata dispsota la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa.