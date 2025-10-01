19.1 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiamme in un appartamento di Calcinaia: illesi gli occupanti

Estinto l'incendio scongiurando che si propagasse anche ad altri locali. La casa è stata dichiarata inagibile

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme in un appartamento di Calcinaia: illesi gli occupanti
Fiamme in un appartamento di Calcinaia: illesi gli occupanti (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CALCINAIA – Fiamme in un appartamento a Calcinaia, occupanti illesi. 

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta all’1,40 in via Martiri. Le fiamme hanno interessato un locale di un appartamento posto al piano terra obbligando le due persone residenti ad allontanarsi incolumi prima che il fumo invadesse l’intero appartamento.

Il personale dei vigili del fuoco con appositi dispositivi di protezione individuale è riuscito ad entrare ed ha estinto l’incendio scongiurando che si propagasse anche ad altri locali.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.1 ° C
19.8 °
16.2 °
52 %
5.7kmh
40 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (208)ultimora (119)fin (31)Lav (14)vid (13)Gaza (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati