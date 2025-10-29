Il capo della polizia Vittorio Pisani in visita alle questure di Lucca e Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nel pomeriggio di ieri (28 ottobre) e nella mattinata odierna, il capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani ha fatto visita istituzionale alle questure di Lucca e di Pisa, dove ha incontrato il personale in servizio, quello degli uffici delle specialità della Polizia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il prefetto Pisani ha voluto sottolineare, in entrambe le occasioni, l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e il grande impegno in prima linea per garantire le libertà di tutti.

Il capo della polizia ha annunciato anche il finanziamento del progetto della nuova questura di Pisa sulle annualità di bilancio 2026/2027.

Pisani, infine, ha espresso parole di incoraggiamento e riconoscenza per il lavoro che, con alto senso del dovere, viene quotidianamente svolto.